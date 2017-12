El gerente de un bar de La Felguera, condenado por abuso sexual MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Martes, 12 diciembre 2017, 20:28

El juzgado de Langreo ha condenado al gerente de un bar de La Felguera por un delito continuado de abuso sexual y un delito de acoso sexual cometidos contra una camarera. El tribunal le ha impuesto una pena de 22 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros (6.600 euros), además del pago de 8.000 euros a la víctima por daños morales.

Si bien la sentencia no es firme, el fallo conocido este martes es la resolución de un procedimiento que obligó a repetir el juicio. En la última sesión de la vista anterior, el gerente del local, N. C. D. G., presentó un recurso alegando indefensión por no poder presentar un informe psicológico sobre el estado de la víctima. Fue admitido y el juicio se repitió el 1 de diciembre.

Los hechos juzgados se remontan al año 2015. La víctima, I. A. V., llevaba más de dos años como camarera en el bar cuando el encargado con el que trabajaba a diario comenzó a realizar comentarios como «que guapa vienes hoy», «cuando te lavas... qué guapa estás». Ella le recriminó su actitud en varias ocasiones, según recoge el texto de la Fiscalía, pero lejos de cesar en su actitud, persistió. Incluso provocaba situaciones para colocarse detrás de ella y rozarse y llegó a cogerla de la cintura intentado besarla en el cuello, por lo que recibió un codazo. Este acto, según la Fiscalía, fue presenciado por un cliente que declaró a favor de la camarera, a la que solo conocía de verla detrás de la barra.

Además, el gerente le ordenó realizar labores que no le correspondía y siguió intentado besarla. En varias ocasiones le tocó los pechos. Por esto, la camarera, representada por la abogada Ana María González, de Centro de Atención de las Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias (Cavasym), está en tratamiento psicológico y psiquiátrico.