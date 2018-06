La Guardia Civil interviene un arsenal de armas de guerra y cartuchos en Mieres Las armas y la munición halladas en el registro realizado en la vivienda de Mieres. / GUARDIA CIVIL Apareció en el registro realizado a una vivienda y sus dos propietarios declaran que eran de familiares fallecidos MARTA VARELA MIERES. Domingo, 17 junio 2018, 00:30

Sorprendente hallazgo en el interior de una vivienda en la zona rural de Mieres, donde la Guardia Civil ha hallado un arsenal de catorce armas de guerra. Dos vecinos de Mieres, propietarios de la vivienda, están siendo investigados pero, según han declarado, pertenecieron a familiares fallecidos.

El hallazgo tuvo lugar el miércoles de la semana pasada, el día 6 de junio. Fue cuando efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil realizaron un registro en una vivienda rústica de Mieres y se encontraron con trece armas de fuego y una bayoneta. De este arsenal, siete son armas largas y las otras seis cortas. También se recuperaron 200 cartuchos de distintos calibres.

El Grupo de Información (GIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo tomó declaración como investigados -no detenidos, según matizó la Benemérita- a las dos personas titulares de la vivienda en la que se hallaron las armas para aclarar la procedencia de las mismas. Los vecinos manifestaron que las armas habían pertenecido a familiares ya fallecidos, sin aclarar más sobre su procedencia. Tan solo manifestaron que estaban en la casa, donde aparecieron ahora, cuando ellos se hicieron cargo de la vivienda.

Los agentes continúan con las labores de investigación, que se centra ahora en intentar clarificar la procedencia de todas las armas decomisadas. La Guardia Civil está comprobando, una a una, que tengan en regla el preceptivo permiso, imprescindible para guardarlas de forma legal. También están comprobando su estado de conservación así como el de la munición localizada también en el registro de la vivienda.

En el registro realizado por la Guardia Civil, en presencia de la secretaria judicial, se enumeraron un total de catorce piezas. Había tres rifles, tres pistolas, dos subfusiles tipo ametralladores, dos escopetas, dos pistolas ametralladoras, un revólver y una bayoneta, además de 200 cartuchos metálicos de varios calibres.

Otros casos en el concejo

La posesión de estas citadas armas viene recogida en el Código Penal como un delito de tenencia de armas de fuego reglamentadas careciendo de licencia o permisos necesarios, depósito de armas de guerra y depósito de armas reglamentadas.

Este arsenal, ahora mismo, ha quedado a disposición judicial al objeto de ser remitidas al Servicio de Criminalística de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil para su estudio y estado de conservación. Aunque el material decomisado ha sorprendido a los propios agentes, no es la primera vez que hallan un arsenal similar en el concejo minero. El pasado enero, agentes del Cuerpo Nacional detuvieron a un mierense por otro arsenal que hallaron también en su propio domicilio. Entonces, se hallaron una treintena de armas y diversa munición. La mayor parte de ellas resultó que eran de aire comprimido, aunque simulaban ser armas de fuego. No obstante, sí había un arma de fuego real para cuya tenencia y uso precisaba de una licencia que el detenido no tenía, por lo que fue detenido. Era un arma corta, un revólver SW.

También en Mieres se detuvo hace unos meses a un vecino de 49 años por venta ilícita de armas de fuego al comprobar las fuerzas del orden que suministraba armamento por internet. Uno de sus clientes, en Gijón, amenazó con suicidarse y le envió a su familia fotos del arma, lo que fue el detonante de la investigación que se produjo entonces en el Caudal.Ahora, con este nuevo hallazgo, las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación y no se descarta que se produzcan detenciones en los próximos días ante un posible delito de tenencia ilícita de armas de fuego.