Herida muy grave una vecina de Sotrondio atropellada en El Serrallo Efectivos sanitarios trasladaron a la joven herida al Hospital Valle del Nalón. Abajo, el coche que causó el accidente con el golpe en la parte lateral y la luna resquebrajada. / J. C. ROMÁN J. R. M., de 30 años, presentaba un fuerte traumatismo craneal y politraumatismos en las piernas. El conductor, muy nervioso, no paraba de decir que «no la vi» MARTA VARELA SOTRONDIO. Jueves, 4 enero 2018, 01:29

J. R. M. es una vecina de Sotrondio, de 30 años, que ayer fue atropellada cuando estaba cruzando presuntamente por el paso de peatones cercano a la farmacia del barrio de El Serrallo, en la avenida de la Constitución, la carretera principal del municipio. La joven resultó herida de gravedad, según las primeras apreciaciones del personal sanitario que la atendió en el mismo lugar del atropello. Las primeras apreciaciones apuntan a que la mujer presentaba un fuerte traumatismo craneal y diversos politraumatismos en sus piernas.

El atropello tuvo lugar aproximadamente a las siete menos diez de la tarde cuando un vehículo que circulaba en dirección a Blimea atropelló a la mujer que se disponía a cruzar «por el paso de cebra o un poco después», según apuntaron testigos presenciales del suceso. La mujer salió despedida aproximadamente unos tres metros del lugar del atropello en el sentido en el que circulaba el vehículo, que quedó parado delante de ella.

Según testigos presenciales, el coche frenó e intentó esquivar a la mujer pero la golpeó por el lado del conductor y la joven se dio en la cabeza con el cristal, quedando tendida de lado en el medio de la calzada, sin soltar la bolsa de la compra que portaba. «Oímos un golpe y, al mirar, la joven cayó al suelo, fue todo muy rápido», añadió una vecina.

La mujer herida, J. R. M., sangraba abundantemente por la cabeza, lo que alarmó a los presentes hasta la llegada de una primera ambulancia. Posteriormente, llegó una UVI móvil que la trasladó de forma urgente al Hospital Valle del Nalón. Según los testigos, la joven perdió la consciencia tras el fuerte golpe y no volvió a recuperarla.

Observándolo todo mientras tanto estaba el conductor del vehículo que causó el accidente. Muy nervioso y preocupado no dejaba de dar vueltas con las manos en la cabeza y repetía que «no la ví salir, cuando me quise dar cuenta estaba encima y no pude esquivarla».

Indignación vecinal

Tras los primeros minutos de incertidumbre, y con la vecina camino del hospital, comenzaron las críticas al Ayuntamiento. Y es que los vecinos apuntaron que en repetidas ocasiones habían solicitado al alcalde y al concejal competente la necesidad de colocar un semáforo en el lugar de los hechos porque «se aparcan coches junto la acera y la visibilidad es mala siempre tuvimos miedo que pasase algo así».

Incluso uno de los vecinos que se acercó a la zona comentaba que «hace unos días fuimos a ver al alcalde y, entre otras cosas, le comentamos la necesidad que teníamos de que por nuestra seguridad instalasen el semáforo pero nos dio largas y no se comprometió a nada y ahora pasa esto. No puede decir que no lo habíamos advertido».

Los vecinos esperan que ahora se tome una decisión firme ya que apuntaban que «casi a diario hay algún susto, pero como los coches no suelen pasar a velocidad no hay más accidentes». Ellos lo tienen claro y parece que desafortundamente los hechos les dan la razón. Serrallo necesita un semáforo en ese punto negro, por el que a diario cruzan numerosos vecinos.