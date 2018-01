Heridas dos mujeres al ser asaltadas en el centro de Sama en pleno día

Un joven, de unos treinta años, alto, delgado y vestido con un chubasquero rojo. Es la descripción de un ladrón que el sábado atracó a dos mujeres durante el día y en pleno centro urbano de Sama, en Langreo. Las víctimas se negaron a darle el bolso y el individuo llegó incluso a arrastrarlas por la calle durante varios metros para hacerse con el botín.

Margot Llaneza, de Blimea, fue una de las víctimas. Cuenta que todo sucedió sobre las nueve y media del sábado, cuando se disponía a coger su coche aparcado cerca del juzgado, en un lateral del cine Felgueroso y a escasos metros de la calle Dorado. «Alguien me cogió por detrás y tiró de mi bolso, no lo solté e intenté que me dejase pero me arrastró por el suelo hasta que se fue con él», explicó. Minutos antes, junto a la iglesia, fue asaltada una limpiadora, presuntamente por el mismo individuo. Llaneza llamó a la Policía Local aunque «llegó primero mi hija desde Blimea». La vecina lamentó que «nadie apareció por allí y tuve que ir al hospital, donde pasé el día, para curar las heridas que sufrí».