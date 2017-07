«Es hora de ser ambiciosos, suprimir las vías y unir Sama y La Felguera» Sama, en primer plano, vista desde El Carbayu. Al fondo, La Felguera. / JUAN CARLOS ROMÁN La Plataforma por el Soterramiento reclama un nuevo proyecto para conectar ambos núcleos y «recuperar así espacios degradados» ALEJANDRO FUENTE la felguera. Martes, 11 julio 2017, 02:44

Son tres las fases que comprenden el soterramiento ferroviario de Feve en Langreo. La primera de ellas, la propia construcción del falso túnel en La Felguera, que está a punto de culminarse tras 72 millones de inversión. La segunda acaba de desbloquearse al anunciar el Ministerio de Fomento la inyección de veinte millones para habilitar la superestructura ferroviaria, esto es, la instalación de las vías, la catenaria y los elementos de seguridad para el tránsito de los trenes. Pero queda una tercera, «la fundamental, en palabras del presidente de la plataforma en defensa de esta infraestructura, David García. Aquella para la que se diseñó el soterramiento y que no es otra que «habilitar un espacio urbano que elimine las barreras que separan las principales poblaciones langreanas».

Entiende que la obra en sí no sirve para nada si no hay la estructura ferroviaria, pero, dice, no hay que olvidarse de la urbanización exterior. «El compromiso anunciado por Fomento es el fruto de una lucha que iniciamos hace cuatro años; es la respuesta a la movilización social que tuvo su máximo exponente en la manifestación que recorrió las calles del concejo el pasado mayo». Fue una marcha en la que participaron más de 1.500 personas. «Fuimos tachados de 'aquellos locos' -indica en alusión directa al PSOE local, cuando gobernaba en el municipio en el anterior mandato- y aquí está el resultado». El propio alcalde, Jesús Sánchez (IU), ha reconocido el papel que ha jugado el movimiento social para lograr esta importante inversión.

Pero el colectivo vecinal asegura que estas dos primeras fases «no sirven para nada» si no se lleva a cabo la última fase, la urbanización exterior que sirva para la vertebración urbana del concejo. «Hay un proyecto original que ya ha quedado completamente desfasado. Por eso, ahora es el momento para lograr un plan ambicioso que cumpla con este cometido, la supresión de las barreras ferroviarias y la recuperación de espacios degradados», apunta García.

El nuevo espacio cohesionaría Los Puentes y Los Llerones con los núcleos urbanosEl PP destaca el trabajo realizado en Asturias para obtener los veinte millones de Fomento

Reclamación al Principado

Recuerda que la idea inicial era diseñar una zona común que conectara el inicio del soterramiento ferroviario, eliminando la separación con Valnalón, y creara un espacio conjunto con Langreo Centro en La Felguera. «Se recuperaría el barrio de El Puente, que tiene tantos problemas de convivencia, y se unirían ambas ciudades por el paseo de Los Llerones», añade. Se trata de un recorrido llano de poco más de un kilómetro que discurre junto al cauce del Nalón. Pasaría por debajo del puente de la AS-17.

La plataforma, como el propio alcalde, sostiene a que ahora la pelota «está en el tejado del Principado, que es la administración que tiene que ejecutar la obra». El regidor ya dijo que iba a pedir un a reunión con el consejero de Fomento, Fernando Lastra, para conseguir «el proyecto más ambicioso posible».

El PP de Langreo también analizó ayer la situación. El presidente de la junta local y diputado regional, Rafael Alonso, señaló que es ahora el Principado «el que tiene que dar el paso definitivo para culminar el proyecto de supresión de la barrera ferroviaria», en referencia a esas obras de urbanización exterior. «El Gobierno del PP ha dado respuesta a la demanda social generada en el concejo y se ha comprometido a financiar la superestructura, gracias a las peticiones y gestiones realizadas desde nuestra formación local y a Mercedes Fernández».