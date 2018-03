El humor salta el argayo de Caso Los afectados por el corte han instalado carteles en los que se pone el nombre de 'ruta del argayón' al camino peatonal alternativo, o hacen referencia al 'muro' que separa Caso del resto del Valle del Nalón. / T. C. En la bautizada 'ruta del argayón', una alternativa peatonal, se leen los carteles como 'Haz Caso y vete, pero no por Arnicio' Afectados por el corte de la AS-117 recurren a la ironía para comentar su aislamiento A. FUENTE ANZÓ (SOBRESCOBIO). Jueves, 29 marzo 2018, 00:14

Se trata de un problema grave y de difícil resolución, tal y como afirmaba ayer el alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández Iglesias. No hay plazos de cuándo se podrá reabrir al tráfico la principal conexión de Caso con el resto de la comarca del Nalón por la carretera AS-117. La calzada está cortada desde que hace una semana un impresionante argayo de roca se desprendiera en Anzó, Sobrescobio, sin causar víctimas. Desde entonces, el concejo vive un aislamiento que, en ocasiones, causa enfado entre la resignación de los vecinos afectados, como destaca el regidor, pero para el que también hay tiempo para el humor y para bromear con esta incidencia.

Hace pocos días se abrió un camino peatonal alternativo, levantando un puente de madera sobre el cauce del río Anzó. Se trata de una ruta que se usa para sortear a pie el argayo. Los usuarios dejan los coches a cada lado de la montaña de rocas y así evitan tener que transitar por la vía alternativa, la carretera de la Collada de Arnicio -hasta Infiesto- o el Puerto de Tarna, trayectos que multiplican el tiempo de tránsito. «La verdad es que la gente se lo está tomando con mucha filosofía, dentro de lo que cabe», afirmaba la edil Tensi Carmona, de Sobrescobio. Y es que los vecinos han instalado en esta ruta diversos carteles que advierten de su aislamiento.

Alusión a Juego de Tronos

Alguno hace referencia a una serie de ficción de televisión, como Juego de Tronos. '¡Peligro! Caminantes blancos al otro lado del muro...', y lo firma John Nieve. O 'Haz caso y vete... pero no por Arnicio...', en alusión a la vía alternativa, una calzada en mal estado que se ha convertido en un infierno para los vecinos. Hasta la propia ruta peatonal ha recibido un nombre apropiado: 'la senda del argayón'.

El regidor de Caso explicó que los trabajos para sanear la roca de la pared -de 50 metros de altura- y para despejar la calzada van a continuar a los largo de los días festivos de esta Semana Santa. «Las obras urgen porque los vecinos, a veces, se siente completamente impotentes, sobre todo por no contar con una previsión de para la apertura de la calzada». El alcalde dijo que son muchos los que preguntan «y no tenemos nada con qué darles respuesta, simplemente porque no lo sabemos».

Las labores se centran ahora en retirar piedras de la pared de roca.