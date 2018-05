El juzgado condena a Bankia a pagar más de 170.000 euros a un matrimonio de Mieres por las preferentes «El banco no actuó con transparencia, no facilitó la información suficiente para que pudieran tener conocimiento cabal de lo que estaban contratando», dice el abogado ALEJANDRO FUENTE Mieres Miércoles, 23 mayo 2018, 19:19

La sección número 6 de la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a Bankia al pago de más de 170.000 euros (incluidos los intereses y las costas) a un matrimonio mierense. El tribunal confirma la declaración de nulidad de las participaciones preferentes comercializadas en la oficina que la entidad tiene abierta en Mieres. «Eran los ahorros de toda una vida trabajando en su negocio», apuntaba por el letrado que ha logrado este fallo, Daniel Sánchez Bayón. En detalle, la sentencia obliga a devolver el dinero invertido por la pareja, 157.000 euros, cifra a la que hay que sumar los intereses y las costas del proceso.

La sentencia de la Audiencia Provincial, que ya es firme, desestima el recurso interpuesto por Bankia y confirma la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Mieres.

Se declaran nulas las participaciones preferentes suscritas por la cliente de Bayón y su marido en el año 2009, al considerar que no tenían experiencia previa en la contratación de estos productos complejos, ni tampoco tenían formación académica, ni trabajos relacionados con el sector financiero, ya que regentaban un pequeño negocio de hostelería.

«Invirtieron en este producto sus ahorros, pero el banco no actuó con transparencia, no facilitó la información suficiente para que los demandantes pudieran tener conocimiento cabal de lo que estaban contratando», declaró el abogado. Las órdenes de compra de las participaciones preferentes utilizaban la palabra «depósito» y ello indujo a error, toda vez que las participaciones preferentes no son un depósito a plazo sino un producto «altamente arriesgado».

En el fallo se da por probado que lso afectados firmaron por iniciativa del banco todos los abundantes documentos en unidad de acto, el mismo día de su contratación, sin haber tenido tiempo para examinarlos, y las preguntas formuladas en los test de conveniencia efectuados por la entidad se aprecian respuestas predeterminadas por la propia sucursal, «estereotipadas y genéricas», se añade.

El texto del fallo indica que el matrimonio contrató este producto financiero «siguiendo las recomendaciones verbales del empleado de la entidad, que no les facilitó ni el folleto informativo, ni la nota resumen de las condiciones de la emisión.