Juzgan a la presidenta de un club de fútbol 7 por no pagar a la administración de Blimea la Lotería de Navidad que vendió La mujer se había comprometido a abonar las participaciones vendidas y devolver las restantes en diciembre de este año pero cuando venció la fecha no tenía el dinero MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Miércoles, 13 diciembre 2017, 17:10

La presidenta de un club de fútbol perteneciente a la Liga de Fútbol 7 del Valle del Nalón, se enfrenta mañana a una condena de 12 meses de prisión por quedarse con dinero de la Lotería de Navidad de 2016 que adquirió para la entidad en una administración de Blimea.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa y un delito de apropiación indebida. Por ello se enfrenta a 12 meses de prisión así como a indemnizar a la administración de lotería con 1.028 euros más los intereses legales que pertenecen a las participaciones vendidas.

La acusada acudió a al administración Blimea en septiembre de 2016 y solicitó 3.000 euros en participaciones de Loteria de Navidad del 22 de diciembre de 2016 para venderlas en el club de fútbol que presidía. También se comprometió a abonarel dinero en diciembre, antes del sorteo, y de devolver las participaciones no vendidas. No obstante, la acusada se presentó en la administración el 16 de diciembre reconociendo que no tenía el dinero de las participaciones vendidas que ascendía a 1.928 euros. La titular de la administración tuvo que hacer frente al pago. Posteriormente, y tras haber sido denunciada, devolvió las participaciones no vendidas.