Langreo se une para exigir a Deportes un proyecto para las piscinas de Pénjamo Los vecinos de Pénjamo, en el Pleno, reclaman con pancartas la recuperación de las piscinas. La dimisión de la edil de Empleo se hace efectiva en el Pleno, donde toma posesión como concejal el hasta ahora consejero del alcalde, Alfredo Fernández LANGREO. Viernes, 29 diciembre 2017

Niños, jóvenes, matrimonios. Familias enteras y grupos de amigos. Muchos vecinos de Langreo, residentes en el barrio felguerino de Pénjamo, mostraron ayer a sus representantes municipales que están unidos y dispuestos a luchar por recuperar su barrio y, en concreto, sus piscinas. Varias decenas acudieron ayer al Pleno municipal, donde, por unanimidad, todos los grupos políticos aprobaron la moción de IU-Somos que recoge la demanda vecinal y reclama al Gobierno asturiano que retome las conversaciones con el Ayuntamiento para recuperar el complejo deportivo de las piscinas de Pénjamo.

El alcalde, Jesús Sánchez, dejó que el portavoz de la asociación El Güesperon -que aglutina a todos los vecinos y trabaja por el resurgimiento del barrio-, Xuan Calros Pérez, se dirigiese al Pleno para pedir que «recuperamos entre todos las piscinas de Pénjamo como un espacio lúdico, público, cultural y natural para el disfrute de vecinos, langreanos y vecinos del Nalón». No hubo oposición a la reclamación ciudadana para consensuar entre las dos administraciones y los vecinos un proyecto para este recinto, propiedad del Principado, que lo cerró en 2010 de forma unilateral a pesar de, como recordó el portavoz de IU Jonathan López, «estaba en un estado aceptable y en pleno rendimiento. Sin embargo, apuntó, su falta de mantenimiento lo ha convertido en un espacio apocalíptico». En su opinión, el Principado «tiene que devolver el espacio a los vecinos, pero no como está, sino como se encontraba cuando se le echó el candado». También el regidor fue claro: «La recuperación de este espacio se ha convertido en una prioridad para este ejecutivo tras la recuperación de la zona deportiva de Riaño».

Remodelación

El Pleno comenzó siendo testigo de un doble cambio en el equipo de gobierno. Primero, se formalizó la dimisión de la edil de Somos, Vanesa Llaneza (tercera dimisión en lo que va de mandato), concejala de Empleo, Desarrollo Industrial y Comercio e integrante del gobierno local. Llaneza había anunciado en septiembre su marcha, a causa de la incompatibilidad con su actual empleo y por agravamiento de su enfermedad, pero retrasó su cese, a petición del alcalde, para dar estabilidad al ejecutivo en la aprobación de los presupuestos.

Tras hacerse efectiva su marc ha y abandonar la Corporación para integrarse con el público, se hizo oficial la incorporación del nuevo edil: Alfredo Fernández Vallina, de IU, que sustituye a Tamara Argüelles, exconcejala de Cultura. Fernández, natural de Frieres, lleva años comprometido con el proyecto de IU en Langreo. Así, en 2011 formó parte de su candidatura y salió elegido concejal, ejerciendo como tal en la oposición hasta mayo de 2015, cuando una nueva lista de consenso con el Partido Comunista lo situó en el octavo puesto. No está confirmado que el nuevo edil asuma las competencias de Argüelles, Cultura y Política Llingüística, ya que no se descarta una remodelación del gobierno municipal. Fernández actuaba hasta ahora como consejero del regidor de forma no remunerada.