Langreo se prepara para alumbrar con led Vista general de las localidades langrenas de Sama y La Felguera, con la iluminación actual. / JUAN CARLOS ROMÁN Se renovarán 9.900 luminarias en 2.288 puntos de luz. El plan costará cuatro millones y pretende ahorrar 600.000 euros anuales JUAN SANMARTÍN Lunes, 18 diciembre 2017, 17:33

El concejo de Langreo acaba de presentar un plan para renovar su iluminación. El Consistorio langreano pretende invertir más de 900.000 euros en la primera fase del proyecto que supone una inversión total de cuatro millones de euros. Para ponerlo en marcha, el Ayuntamiento ya recurrió este año a un crédito de un millón de euros para poder costear las primeras obras y llevar a cabo una auditoria energética sobre el estado de las instalaciones, que elaboró la empresa cántabra Soningeo. El plan mejorará el alumbrado de las localidades de Sama y La Felguera, pero también de los pueblos del municipio.

El objetivo es reemplazar el 90% de las cerca de 11.000 luminarias que tiene el concejo de Langreo, por otras de tecnología led. En esta primera fase está previsto que se cambien un total de 1.830 puntos de luz de los 2.288 existentes. La mayor parte ya han sido sustituidas o eliminadas. También se actuará en cerca de 50 centros de mando –en 12 de ellos, se hará un cambio completo del mecanismo, y en otros 36 harán un cambio completo del módulo de abonado, manteniendo el de compañía y el envolvente–. En estos 48 puntos se tendrá un control exacto del consumo energético gracias a la instalación de un equipo de telegestión. «Estos trabajos afectarán a las luminarias y a las cajas de conexión», apunta el alcalde langreano, Jesús Sánchez.

Control remoto

La sustitución de todos estos elementos se ejecutará en aquellas luminarias poco eficientes para adaptarlas a las actuales, tanto en criterios funcionales como estéticos. El alcalde explica que «pondremos en marcha un sistema de control remoto que nos permitirá cambiar y modificar, a distancia y de manera online, la luminosidad y la intensidad de la luz en la zona urbana, dependiendo del lugar y del momento del día en el que nos encontremos».

Además de este sistema, también se llevará a cabo una regulación en la salida de cada uno de los centros de mando que emitirá una orden de medida de un nodo instalado en cada una de las luminarias. Este será el encargado de recibir la orden y aplicarla sobre un punto de luz para hacer posible una gestión inteligente del alumbrado público.

Otro de los aspectos que se tiene en cuenta en la auditoría energética es la seguridad, que recomienda no bajar bruscamente los niveles de luminosidad. Recomienda hacer un cambio progresivo. En el caso de Langreo, aconseja un aumento del nivel de la iluminación, sobre todo en la zona rural del municipio. Así pues, y según el citado proyecto, las zonas comerciales de Langreo contarán con un mayor nivel lumínico, en torno a los 25 lux. Entre 15 y 25 lux será el nivel en las vías principales –las consideradas como arterias de la ciudad–, mientras que en las zona rural este valor se fijará en torno a los 7,5 y 10 lux.

Este proceso de regulación se desarrollará en el 97% de los puntos lumínicos. El diseño del plan para Langreo también afectará a los viales del municipio, donde se asegurará siempre un nivel de luminosidad superior de 7,5 lux. El proyecto se ha basado en los criterios de funcionalidad y utilidad de las vías de comunicación del concejo.

El cambio a la tecnología Led y todos los trabajos que llevarán a cabo desde el Consistorio langreano serán beneficiosos y se apreciará la mejora en todos los puntos del concejo. «Nos permitirá ahorrar un 60% en la factura de la luz, en torno a los 600.000 euros», indica Jesús Sánchez, aunque el regidor señala que «esto será cuando finalicen todas las fases de las que se compone el proyecto. Ahora estamos a la mitad, por lo que, de momento, ahorramos alrededor de los 300.000 euros».

En el Ayuntamiento de Langreo están trabajando para llevar a cabo la renovación y, para esta primera fase de actuación, se ha reservado ya una partida de 900.000 euros. «La idea es mejorar la iluminación en dos proyectos destinados de la zona urbana. Serán 400.000 euros en cada uno y, luego, otro que se llevará a cabo en el ámbito rural tendrá un desembolso de 100.000 euros», aclara Jesús Sánchez.

Fase de licitación

Este proyecto se encuentra aún en fase de licitación. «Probablemente, esta semana convocaremos la mesa de contratación para dar a conocer las condiciones de los pliegos, una vez que dispongamos del crédito –que solicitaron al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, organismo adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital–», comenta el alcalde, según quien «si se cumplen todos los plazos, es posible que los trabajos de renovación del alumbrado comiencen a mediados del mes de enero». La iniciativa ha gustado a la población. La mayor parte de los vecinos de Langreo apoya el plan y ve con buenos ojos este gasto.

Alfredo Márquez vive en Frieres, un pueblo de la parroquia de Riaño, y está de acuerdo con la mejora de la iluminación en la zona rural. «En Frieres no tenemos luz. Ya era hora de que el Ayuntamiento de Langreo hiciera algo por solucionar esta problemática con la que llevamos ya varios años de lucha», comenta. Para Márquez, «toda inversión, además ésta era muy necesaria, que signifique que el municipio evolucione y mejore, bienvenida sea», señala.

A Diego Romero, de La Felguera, el plan le parece «muy bien». Se muestra partidario de «que se gaste el dinero público en mejorar el sistema de iluminación, que ya hace años que se tenía que haber cambiado», dice. El felguerino considera que «el coste de la inversión es muy alto, pero también habrá bastantes beneficios. Supongo que habrán hecho los cálculos y que, al final, saldremos ganando».

«Más luz»

Para Paco Vázquez, que no vive en el concejo pero que acude todas las semanas a Langreo por motivos de trabajo, «las zonas de las barriadas y los pueblos de alrededor de Sama y La Felguera están mal iluminados» y pone el ejemplo de «Pénjamo, que es uno de los lugares deLangreo que menos luz tiene». Vázquez visita estos pueblos cada día por motivos laborales. Trabaja en una empresa de repartos y por eso conoce cada rincón de Langreo, al igual que le pase en otros enclaves de la cuenca del Nalón. Manuel Ordóñez, vecino de La Felguera, comparte esta opinión aunque, para él, «el problema es que la iluminación está mal distribuida, sobre todo, en la zona rural. En algunos sitios falla. Parece que estamos en otra época».

Y es que según Ordóñez, «en general, las zonas céntricas de las principales localidades del concejo de Langreo cuentan con buena luminosidad» aunque no opina lo mismo de otras. Cree que «esta inversión que planea el Ayuntamiento vendrá muy bien para acabar con esta problemática y también nos permitirá ahorra una buena cantidad de dinero en el coste de la luz urbana».

Los hosteleros langreanos reciben con agrado el nuevo plan de renovación energética. Rosa Iglesias, de la joyería-relojería La Pomar piensa que «deberían poner la tecnología Led en toda la localidad de La Felguera». Para ella, «hay zonas de la villa que necesitan más luz. Cuando voy a sacar al perro por el Parque Nuevo, voy prácticamente a oscuras», comenta.

La empresaria langreana, al igual que varios de los vecinos consultados, aboga porque «cuando comiencen con los trabajos de renovación de la iluminación, lo hagan en todas las zonas del concejo, no solo en el centro de la Sama o La Felguera». Cristian Medina, empleado en la cafetería Safari, situada en el barrio de La Pomar, arroja un nuevo dato al comentar que «no entiendo porque hay tan poca iluminación. Yo pensaba que era por ahorrar, pero he deducido que en algunas zonas no hay luz porque roban las bombillas de las farolas».

Para este langreano, «uno de los lugares donde menos iluminación hay es en la vía que une las localidades de Sama y La Felguera». Medina afirma que «hay algún sitio que, al pasar, pasas miedo». Se refiere así a la zona de La Joécara y al entorno de la estación de la Feve». En su caso también se fija en la zona rural de Langreo, la que mayor problema presenta.