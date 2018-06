Langreo recupera el terreno del matadero del Valle del Nalón para sacarlo a la venta Parte de la Corporación langreana, durante el Pleno. / J. C. ROMÁN El equipo de gobierno de IU-Somos trabaja para que las instalaciones puedan mantener el servicio, pero de forma privada MARTA VARELA LANGREO. Miércoles, 27 junio 2018, 00:12

La supresión del servicio de matadero por parte de la Mancomunidad del Valle del Nalón trae consigo que el Ayuntamiento de Langreo recupere los terrenos y el edificio, ubicados en la localidad langreana de Frieres, que habían sido cedidos al ente supramunicipal en 1989 para dicha actividad, ahora ya inexistente.

Ayer, el Pleno langreano dio luz verde, con la abstención del PP, a la recuperación de dicho espacio. En los planes municipales está la posibilidad de elaborar un pliego de condiciones para sacar a la venta el mismo y contribuir a que continúe el servicio de matadero, aunque deberá hacerse de forma privada, ya que los consistorios del Valle del Nalón no tienen capacidad técnica para prestar este servicio. La idea es que los vecinos y empresarios de la comarca no pierdan el servicio y que se pueda generar empleo con su posible continuidad. El regidor Jesús Sánchez advirtió de que «es un tema complicado en el que tendremos que estudiar mucho los permisos, la actividad y no será un proceso fácil, pero nuestra voluntad es hacerlo rápido». Así ya se está elaborando el pliego de condiciones. Y es que Langreo está asumiendo el coste de las labores de vigilancia de dicho espacio.

Sánchez aprovechó la sesión plenaria extraordinaria para confirmar que continúan adelante con el proyecto de obras en la traída del aguas del Raigosu, a pesar de las trabas del Ayuntamiento de San Martín