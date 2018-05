Lastra prevé reabrir en junio el tramo del corredor del Nalón cerrado por el argayo Lastra rodeado por la alcaldes de Caso y Sobrescobio, con los responsables de la obra. / J. C. ROMÁN El consejero de Infraestructuras visitó «la recta final» de los trabajos en el desprendimiento de Anzó y afirmó que «hemos sufrido mucho» MARTA VARELA SOBRESCOBIO. Martes, 22 mayo 2018, 00:09

El argayo de Anzó está cerca de pasar a ser una mal recuerdo para Caso. Hoy se cumplen dos meses desde que parte de la montaña se cayó en Anzó sobre los dos carriles del corredor del Nalón, la carretera AS-117 en dirección al puerto de Tarna, lo que dejó aislados a 1.500 casinos durante semanas. El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, visitó ayer las obras y, aunque se mostró muy cauto, comentó que la previsión del Principado es que en la primera quincena del mes de junio pueda restablecerse la comunicación habitual con el concejo del Parque Natural de Redes. No obstante, no dio por cerrada una fecha para la apertura definitiva ya que se baraja la posibilidad de que realizar una apertura parcial, habilitando uno de los dos carriles del corredor.

El consejero Fernando Lastra explicó que los trabajos de reparación del argayo «ya están en su recta final». Los avances en las labores de recuperación de la carretera y la protección del talud de la montaña son visibles y la plataforma de escombros que se construyó para que las máquinas pudiesen trabajar desde la parte superior de la montaña disminuye a buen ritmo.

«Hemos sufrido con el argayo y ya estamos en la fase final para recuperar la normalidad en la comunicación con el concejo de Caso», afirmó Lastra en su visita a Anzó por la parte coyana.

Todo parece evidenciar que los trabajos de desescombro y los de instalación de la malla protectora, que se están realizando de forma coordinada, no ofrecen ningún inconveniente para cumplir con estas fechas y facilitar que el concejo casín recupere la normalidad lo más pronto posible. Resta por confirmar el estado del firme situado debajo de las toneladas de rocas que aún quedan sobre el asfalto. Si bien las previsiones apuntan a que pueda estar dañado, puede pasar que solo requiera un asfaltado, según los técnicos. En principio, según ha podido conocer EL COMERCIO no parece que se haya hundido el firme, por lo que la reparación del suelo no sería preocupante. Pero, de momento, no se descarta nada.

Los alcaldes

Lastra aprovechó la visita a Anzó para poner en valor el trabajo de los alcaldes de Sobrescobio y Caso, Marcelino Martínez y Miguel Ángel Fernández, respectivamente, a lo largo de estos dos meses de inconvenientes y problemas. El consejero reconoció «la dedicación y el compromiso de ambos, en todo momento al servicio de los vecinos y de las soluciones posibles». Tanto Martínez como Fernández han visitado la zona casi a diario y han atendido las numerosas peticiones de los vecinos.