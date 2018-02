Lena cede al Principado el suelo para el centro de salud, que tendrá el triple de espacio Un momento de la sesión plenaria de ayer, en Pola de Lena, a la que acudió un nutrido grupo de vecinos. / JESÚS MANUEL PARDO El Pleno, que aprueba la operación, reclama a la consejería que la obra se ejecute en los próximos tres años. El inmueble podrá ser de una planta MARTA VARELA POLA DE LENA. Martes, 13 febrero 2018, 00:22

Un nuevo centro de salud se construirá en la zona de La Ería, en Pola de Lena. La Corporación lenense aprobó ayer ceder al Principado los terrenos necesarios para su construcción, con la advertencia de que las obras deben ejecutarse en los próximos tres años, una vez apruebe el Gobierno regional la recepción de dicho espacio.

Llegar a esta decisión ha sido un camino largo. «Lena lleva veinte años intentando sacar adelante el proyecto», recordaba ayer la alcaldesa, Gema Álvarez. Las constantes trabas lo han dilatado en el tiempo más allá de lo esperado. Ahora resta esperar veinte días para que la cesión de los terrenos supere el trámite de información pública. De presentarse alegaciones, volvería a demorarse más.

El primer paso ya está dado. Ayer el equipo de gobierno presentaba en sesión plenaria extraordinaria el documento de cesión a la Consejería de Sanidad de una parcela de 1.523 metros cuadrados en la zona de La Ería para la construcción de un centro de salud. Como explicó la regidora, «tendrá el triple de espacio que el actual y se puede hacer en una sola planta». En el informe se recomienda al Principado que la construcción se realice en los tres años siguientes a la recepción de dichos terrenos.

Se trata de una parcela que económicamente no han supuesto desarreglo para las arcas municipales, ya que son consecuencia de una permuta realizada con la empresa Asturiana de Laminados (Asla), ubicada en el polígono de Villallana.

La finca de La Ería fue adquirida hace unos meses por esta compañía y, después, se permutó con el Consistorio, a cambio del cien por cien del aprovechamiento urbanístico existente en Villallana. Además de la parcela, entregó al Ayuntamiento casi 180.000 euros.

Todo el proceso se conocía ayer con informes favorables tanto de personal municipal (secretaria y arquitecto), como de estamentos competentes externos, como el Registro de la Propiedad. Un resumen del expediente sobre la tramitación de dicha cesión será colgado en la página web municipal para que los vecinos puedan acceder al mismo.

No obstante, esta transparencia del gobierno de IU no convenció al grupo municipal socialista, que votó en contra de la cesión (el resto de grupos políticos apoyaron la propuesta del ejecutivo municipal). Los socialistas no se mostraron, durante la sesión plenaria, convencidos de la operación y se vivieron momentos de tensión entre los responsables del gobierno y los ediles de la oposición, a los que se les acuso de «venir a calentar el banquillo» tras haberse mostrado dispuestos a apoyar la operación liderada por la alcaldesa.

En contrapartida, otras formaciones políticas como el PP explicaban que «todos los vecinos debemos estar orgullosos». Ahora sólo resta esperar a que la tramitación administrativa continúe adelante. Así la alcaldes explicaba tras el pleno que «hemos cerrado una operación importante para los vecinos, que se merecen un centro de salud moderno, sin barreras arquitectónicas y con espacios adecuados».