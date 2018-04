«Lena merece una parada de AVE por los destrozos de la obra en el concejo» Gemma Álvarez, ayer, en 'La Lupa', de Canal 10. / NAIMA RODRÍGUEZ La alcaldesa lenense dice que, según los técnicos, llevar la alta velocidad a Gijón es «supercostoso e inviable» y aboga por trenes lanzadera ELENA RODRÍGUEZ GIJÓN. Miércoles, 18 abril 2018, 00:10

La alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez (IU), es firme. En una entrevista concedida a 'La Lupa', de Canal 10, la primera edil aseguró que «peleará hasta el último momento por que Lena tenga estación de AVE». Cree que «el concejo se lo merece solo por los destrozos que la obra ha causado en el municipio».

De hecho, explicó que en enero se reunió con el 'número dos' del Ministerio de Infraestructuras, el secretario general Manuel Niño, y que así se lo trasladó. Conoce bien que en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado hay 86 millones de euros para la variante y confía en que una parte de esa partida se destine a hacer nueva la estación, mucho más accesible. «Lo que quiero es una estación nueva y de AVE», remarcó y está prácticamente convencida de que lo puede lograr.

«Los técnicos me dicen que si los trenes de Madrid paran en Lena, ¿por qué no lo va a hacer el AVE?. Yo voy a pelar para que así sea». Preguntada sobre si el tren de alta velocidad llegará hasta Gijón, apuntó que, siempre según opiniones de especialistas que conocen la trazabilidad, «sería supercostoso e inviable. Por el coste y por los años que se tardaría para ahorrar siete minutos de trayecto». Por eso, ve con buenos ojos que haya trenes lanzadera a Oviedo, Gijón y Avilés, «eso sí, siempre mejorando los trazados». «Parece la solución más económica, lógica y rápida». En un concejo marcado por la caída de población (tiene ahora 11.300 habitantes), las prejubilaciones de la minería y el éxodo juvenil, «la llegada de la alta velocidad sería un revulsivo para atraer empresas, para el turismo y el comercio».

El turismo, diamante en bruto

En este sentido, apuntó que «el sector del turismo es un diamante en bruto que tenemos, pues está sin potenciar y sin rentabilizar». Álvarez lo conoce de primera mano, pues es presidenta de la asociación de municipios que gestiona los fondos europeos Leader de la Montaña Central. «Desde el grupo estoy animando a los jóvenes para que inviertan, porque disponen de subvenciones y Es una buena manera de probar para emprender y ganarse la vida».

Por eso, con este potencial, tiene muchas esperanzas puestas en el AVE y cree que «lo conseguirá», como ha conseguido también desbloquear, después de veinte años, la puesta en marcha del nuevo centro de salud de Pola de Lena tras llegar a un acuerdo para permutar terrenos con la empresa Asturiana de Laminados (Asla). La compañía adquirió la superficie necesaria en La Ería para la puesta en marcha del centro sanitario y luego la permutó con el gobierno local a cambio de aprovechar el espacio que quedaba disponible en el polígono de Villallana. De esta manera, la firma podía acometer su ampliación, en la que espera generar 80 puestos de trabajo. El arquitecto municipal hizo en su momento una valoración del suelo y, «a mayores -señaló la alcaldesa-, para hacer el proceso más transparente se pidió una valoración externa. Fue un 2x1, porque conseguimos el terreno que necesitábamos y que Alsa no abandonara el concejo ni se perdieran tampoco los puestos de trabajo que había en ese momento». Por eso, dijo no entender «los palos en las ruedas que pone el PSOE local» en este proyecto, en referencia al portavoz, Daniel Sánchez Bayón, que hizo llegar un anónimo a los grupos municipales sobre la tramitación de la licencia provisional concedida a Asla.

«Argucias» del PSOE

«Con el Gobierno regional tengo muy buena relación, porque creo que los asuntos que expongo son de sentido común y se pueden hacer, por eso no entiendo esta forma de hacer oposición con mentiras y anónimos y este tipo de argucias. Al final las cosas se descubren».

El centro de salud es tan prioritario, que ya se reunió con el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, estando en funciones (es alcaldesa desde diciembre de 2016) para abordarlo y pedirle el ascensor para el actual. Dice que tiene el compromiso de Sanidad de que se va a hacer y de que es una prioridad por encima de cualquier otro y confía en que, con la ley de crédito extraordinario, haya partida para hacer el proyecto y sacar a contratación la obra.

Durante la entrevista en Canal 10, también se refirió al IBI social para aquellas personas que cobran menos del 125% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 672,30 euros (cuando la unidad familiar sólo tiene un miembro) y cuya vivienda no supere los 60.000 euros de valor catastral. Sobre la posibilidad de bajar este gravamen, el Impuesto de Bienes Inmuebles, Gemma Álvarez apuntó que «es la única forma de recaudación que tenemos junto con la viñeta, pero la viñeta repercute muy poco. Está congelado desde 2013, salvo las subidas que aplica el Estado, y es verdad que cuesta pagarlo, pero no podemos rebajarlo, porque si no, no nos salen las cuentas». Así, dijo, es posible seguir con el plan de empleo municipal, que contrata a 30 personas; las ayudas d emergencia y los comedores sociales.

También espera que la Justicia falle a favor del Ayuntamiento en la aplicación de la tasa a las eléctricas por el uso de terrenos para sus tendidos (que revertiría con más de 100.000 euros) y preguntada por las Primarias de su partido, indicó: «Ni me lo planteo. Tengo mucho por hacer».