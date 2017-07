«Lucharemos hasta el final para encontrar una solución» Álvaro García, el chico de Mieres que necesita un trasplante. / J. C. ROMÁN Los padres de Álvaro García han inciado una campaña para conseguir un trasplante de médula que salve la vida de su hijo JUAN SAN MARTÍN Mieres. Martes, 11 julio 2017, 06:03

Un trasplante de médula para poder seguir disfrutando de la vida. A Álvaro García, un niño de 12 años que vive en la localidad de Mieres, le han diagnosticado una enfermedad neurodegenerativa denominada adrenoleucodistrofia. Es una dolencia que provoca la destrucción de la mielina. Álvaro está en la fase inicial de la enfermedad, en el momento idóneo para combatirla. Para su curación, el niño necesita someterse a un trasplante de médula y sus padres no son compatibles con él.

Desde el momento en que supieron que no eran compatibles, sus progenitores, Juan Manuel García y Montse Megido, se han puesto manos a la obra para encontrar un trasplante que salve la vida de su pequeño. «Cuando nos enteramos de la enfermedad se nos cayó el mundo encima, te derrumbas, pero vamos a luchar hasta el final para encontrar una solución», comenta la madre del chico, que apunta a que Álvaro «está bien, al menos hoy, porque con esta enfermedad mañana no sabremos cómo estará», y que también «se encuentra un poco saturado con toda la presencia que está teniendo en los medios de comunicación».

Pasos para donar Primero Se toma una muestra de sangre para extraer la histocompatibilidad. Después, quedas registrado en el Redmoa la espera de los resultados que determinarán la operación. Segundo Se comparan los datos registrados con los de los enfermos. Tercero Si la muestra resulta compatible con uno de los enfermos, se ponen en contacto con el donante para un chequeo y más pruebas de compatibilidad. Cuarto Se realiza la donación de células madre, una oportunidad para que el paciente pueda vivir.

Tanto los medios como sus vecinos de Mieres se han volcado para colaborar en la campaña que lanzaron los padres a través de las redes sociales, bajo el título ‘Una médula para Álvaro. Médula para todos’, y que ha sido todo un éxito con más de 3.000 participantes en los primeros días que estuvo en funcionamiento.

Toda la sociedad mierense está participando, el último ejemplo lo vimos el pasado fin de semana en el maratón de fútbol sala Villa de Mieres, que dedicó la final la joven y en la que el público asistente mostró su apoyo con pancartas con el famoso lema de la campaña. Y no solo los mierenses se han unido a la causa, sino que también participa gente del resto de Asturias y de fuera de la región, «hemos recibido apoyos de Burgos o de Galicia, de personas que también han pasado por esta situación», comenta la madre.

Un ensayo clínico

«En los próximos días recibirá un tratamiento de ensayo clínico, procedente de Barcelona y que recibirá en el HUCA. Le servirá para detener el avance de la enfermedad, no para curarle», explica Montse Megido. Y es que el tiempo corre en contra de Álvaro, que necesita un trasplante lo antes posible. «Le incluyeron en el programa Redmo, de la Fundación Josep Carreras, pero de momento, no han encontrado un donante compatible», comenta la madre. Para concienciar a la población sobre la necesidad de donar para ayudar, no solo al niño mierense sino también al resto de enfermos que precisan un trasplante de médula, el Centro de Sangre y Tejidos ofrecerá una charla mañana en Mieres, en el local de la Asociación de Vecinos de Santa Marina a partir de las siete de la tarde. En esta cita, los asistentes recibirán información sobre lo sencillo que es donar médula.

La donación empieza, en primer lugar, con la toma de una muestra de sangre para extraer la histocompatibilidad. De esta forma, queda registrado en el Redmo. Después, se comparan estos datos con los de los pacientes afectados y, si alguien resulta compatible con algunos de los enfermos, los médicos se ponen en contacto con ese donante para hacer un chequeo y más pruebas de compatibilidad. Finalmente, se realiza la donación de células madre, una oportunidad para que el paciente pueda seguir viviendo.

La donación de médula es un proceso sencillo. Se podrá realizar en Mieres del 24 y 27 de julio, en el autobús que recorre Asturias en busca de donantes. Estará junto al colegio El Liceo, de 9 a 14 y de 16 a 21 horas.