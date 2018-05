«Marta tenía mucho por vivir, es angustioso aunar juventud y muerte» Familiares de Marta P. A. introducen el féretro en la iglesia de Santa María de Pola de Laviana. / J. C. ROMÁN Laviana despide afligida a la joven de 17 años que falleció en un trágico accidente de tráfico el sábado en el corredor del Nalón A. FUENTE POLA DE LAVIANA. Martes, 29 mayo 2018, 00:16

La pequeña plaza por la que se accede a la iglesia de Santa María de Pola de Laviana estaba repleta de gente ayer por la tarde. La mayoría eran adolescentes, amigos y compañeros de colegio, el de las Claretianas, que se reunieron para dar el último adiós a la joven Marta P. A., de 17 años, que perdió la vida en un trágico accidente de tráfico la noche del pasado sábado en el corredor del Nalón (AS-117). Se formó ante el templo un pasillo en total silencio, que solo se vio roto a las cinco de la tarde, con un sonoro aplauso, cuando entraba el coche fúnebre con el cuerpo de la chica.

El interior de la iglesia estaba lleno de vecinos que querían despedirse de Marta. «Es una de las muertes más dolorosas por lo joven que era». El párroco de Pola de Laviana, Luis José Fernández, admitía en el funeral que sus palabras no iban a consolar a una familia que estaba devastada, ni a sus amigos, ni a los muchos compañeros del colegio que no paraban de llorar y de abrazarse durante la eucaristía. «El sábado, nuestra Marta dejaba este mundo para unirse al de la otra vida. Para mí es uno de los momentos más difíciles como sacerdote», decía. Señalaba que lo más penoso es no comprender el porqué, «el motivo por el que ocurrió cuando le quedaba tanto por delante. Es angustioso aunar juventud con la muerte».

Fuera de la iglesia había muchos corrillos de jóvenes que dejaban en el suelo las mochilas de clase y se consolaban mutuamente para intentar paliar el dolor por la trágica pérdida. «Los amigos estamos completamente destrozados, ya no nos queda líquido dentro de tantas lágrimas derramadas», decía uno de ellos en el exterior del templo. La familia de Marta está también rota, como ya dijo el padre de la joven, Emilio Pérez. «Era una joven muy querida por todos, allí por donde pasaba dejaba huella».

El conductor del coche en el que iba la joven dio positivo en el control de alcoholemia

«Estamos destrozados»

Los amigos también hablaron ayer del joven -M. G. B- que conducía el coche en el que viajaba Marta, así como otros tres ocupantes en la parte trasera que resultaron heridos graves. «Está destrozado», afirmaban. La Guardia Civil confirmó que dio positivo en el control de alcoholemia tras el siniestro, al arrojar una tasa de casi el doble de lo permitido para un conductor novel -cuyo límite está fijado en 0,15 miligramos por litro de aire espirado (en general es de 0,25). Hacía pocos meses se había sacado el carné. Las diligencias van a ser remitidas al Juzgado de Instrucción de Pola de Laviana. El chico podría enfrentarse a un posible delito de homicidio por imprudencia, de lesiones y contra la seguridad vial.

El accidente de circulación se produjo a las 23.10 horas del sábado, en la carretera AS-117, en el punto kilométrico 14,750. Fue una colisión frontolateral entre el coche de la víctima (un Peugeot 206 con matrícula 0029-DKY) y un Seat Ibiza (9751-CDN).