San Martín corre contra el cáncer

San Martín del Rey Aurelio celebró ayer la III Carrera Solidaria contra el cáncer, con salida y meta en el parque de El Florán, en Blimea. Organizada por el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio volvió a ser todo un éxito. Se pusieron a la venta 300 dorsales y cada participante abonó 10 euros por la inscripción. La recaudación se destinó íntegramente, y por tercer año consecutivo, a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad contra el Cáncer.

La presidenta de la organización y modelo quiso participar en la prueba y formó parte de salida, donde manifestó su emoción por la numerosa participación. «Estoy muy feliz en cada acto solidario, pero en Asturias estáis empeñados en que haga del verano mi temporada alta. La región es pura solidaridad y en San Martín no podía ser diferente. Me emociona tanta gente volcada contra del cáncer», dijo. Y así lo demostró. No dejó de hablar y de hacerse fotografías con el público que se le acercaba.

La novedad de esta edición fue la participación masculina en la prueba al abrirse la inscripción, por primera vez, también a los hombres. Y ellos respondieron. Fueron muchos los que participaron en la carrera, y también los que corrieron sin dorsal, al haberse agotado el cupo de los 300 que preparó el Ayuntamiento.

El grupo folclórico Blimea animó la salida de la prueba en El Florán. La carrera, de cuatro kilómetros de longitud y dificultad baja, se dirigió en dirección al puente del Miramar, por la ribera del río Nalón. Una vez alcanzado este punto prosiguió en sentido descendente por la carretera AS-17, que cruza la localidad de Blimea hasta llegar a la iglesia de Sotrondio donde enlazó con el paseo de San Martín para regresar, después, a la meta, situada en el mismo lugar de donde partió la carrera. Al término, el grupo de baile Nonae recibió a los participantes con música y danza para dar paso, poco después, a la entrega de premios y al sorteo de los productos que habían sido donados por más de una veintena de establecimientos comerciales del municipio.

Un año más, esta III Carrera contra el cáncer se convirtió en toda una fiesta, de la que Sandra Ibarra disfrutó. Según dijo, «necesitamos que la gran noticia sea toda la gente que vence al cáncer, queremos conocer a todos los supervivientes. Ellos son nuestra inspiración, los verdaderos valientes que vencen». A su lado, el concejal de Deportes de San Martín Honorino Montes explicó que el objetivo de este tipo de acciones es «solidarizarse con las personas enfermas y contribuir a la concienciación ciudadana en la lucha contra esta enfermedad, así como la recolección de fotos. Los fondos aportados se destinarán a colaborar en la financiación de las actividades y proyectos que desarrolla la Fundación Sandra Ibarra».

Femex

La competición coincidió con la celebración, también en el parque de El Florán, de la vigésimo séptima Feria de Muestras y Exposiciones (Femex) de San Martín del Rey Aurelio, que oferta un variado programa cultural y de ocio paralelo a los 58 expositores. Hoy se celebrará el tradicional certamen municipal de Ganado, que cumple 67 ediciones, y en el que se ha registrado un récord de participación con más de medio millar de reses participantes procedentes de 58 ganaderías del municipio.

En total se han inscrito 502 reses, con un incremento de las cabezas de ganado caballar y caprino y cifras muy similares de participación a las del 2016 en ganado vacuno, asnal y ovino.