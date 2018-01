San Martín rechaza la supresión de la línea de Renfe de La Felguera a El Entrego Más de un centenar de personas, en la reunión informativa. / J. C. ROMÁN Los vecinos de Langreso también manifestaron en una mesa redonda en Ciaño su posición contraria a acortar el servicio M. VARELA SAN MARTÍN / LANGREO. Sábado, 27 enero 2018, 04:22

Los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantuvieron ayer una reunión con el alcalde de San Martín del Rey Aurelio a propósito de la reordenación ferroviaria en el Nalón y le aseguraron que la propuesta de supresión de la línea ferroviaria de Renfe en la estación de La Felguera, por la que aboga el Ayuntamiento de Langreo ,debe contar con el consenso de los municipios implicados para poder llevarse a cabo. Fernández hizo un llamamiento a la colaboración de los ayuntamientos afectados por la reordenación ferroviaria, de la cual San Martín no había tenido información oficial hasta el día de ayer.

«Hago un llamamiento a la lealtad institucional y a la necesaria cooperación entre municipios vecinos. Según fuentes contrastadas, Langreo recibió el verano pasado los proyectos de Adif para el Nalón y asumió el compromiso de trasladar la información a San Martín, cosa que no ha hecho», reprochó. El regidor samartiniego trasladó la apuesta de su Consistorio por una mejora del transporte ferroviario y no por acortar la línea. «Los usuarios descienden porque el servicios no es competitivo», apostilló.

Además, ayer se celebró en La Casa de La Buelga de Ciaño una mesa redonda para debatir este tema. Más de un centenar de vecinos de San Martín del Rey Aurelio y Langreo acudieron a la cita en la que iban a hablar responsables del Adif -que finalmente no acudieron- , el actual alcalde de Langreo Jesús Sánchez y los exalcaldes socialistas Aladino Fernández y Francisco González.

Posición mayoritaria

En el transcurso de la misma, pudieron escuchar la posición mayoritaria de los asistentes que reclamaron que la línea Soto del Rey-El Entrego, continuase como está. Y en el caso de decidir concluirla en La Felguera, pidieron que se exija al Adif que realice inversiones y mejoras significativas en la línea de Feve y, una vez acometidas y comprobadas que funcionan, tomar la decisión de terminar la línea en La Felguera, un planteamiento coincidente con el de Sánchez.