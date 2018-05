«Un megavatio en Fuentes de Invierno será escaso», advierten los empresarios Esquiadores en un remonte de Fuentes, a finales de marzo. / ROMÁN Aller Experiencias defiende que la estación precisará de más energía si pretenden instalar el sistema de nieve artificial A. FUENTE FELECHOSA. Miércoles, 2 mayo 2018, 00:11

¿Cuánta electricidad necesita la estación invernal de Fuentes de Invierno? Armando Valdés conoce muy bien la instalación allerana. Es el director de la Escuela de Esquí y presidente de la asociación de empresarios turísticos Aller Experiencias. «Para las necesidades actuales, sería necesario contratar algo más de un megavatio», defiende, al contrario de la postura del Principado, desde donde consideran que sería lo necesario para lo que se precisa de una inversión de 1,5 millones de euros, y lo que ha propiciado que se rompan las negociaciones con la Diputación de León para la fusión de Fuentes de Invierno con San Isidro.

La provincia vecina exige el pago de 4,5 millones, lo que supone la contratación de tres megavatios. No obstante, el representante empresarial advierte de que, en un futuro próximo, sí que habría que contratar más potencia «para un sistema de innivación artificial», del que ahora carece el equipamiento, y que se trata de una necesidad para las pistas y de una demanda de los esquiadores.

Independientemente de estas diferencias entre administraciones, desde Aller Experiencias -en una reunión reciente de sus asociados- han abordado esta situación y reclaman salvar las diferencias para lograr un objetivo común, que es hacer atractiva la oferta turística del esquí en la cornisa Cantábrica con la unión física de Fuentes y San Isidro y con la gestión única junto con las estaciones de Valgrande-Pajares y Leitariegos.

Valdés señala que se trata de una necesidad para articular una oferta atractiva dentro de este tipo de turismo, que sería bueno para las empresas vinculadas a la nieve y, sobre todo, asegura, «es una de las reclamaciones que hacen los usuarios que acuden a nuestras pistas. Este tipo de disputas y diferencias son incomprensibles».

Se trata de un objetivo que el Principado quiere lograr a pesar del portazo recibido por la Diputación leonesa. De hecho, estaba prevista una reunión para este mes y se ha malogrado. El director general de Deporte, José Ramón Tuero, ya dijo que la administración regional mantiene las puertas abiertas para volver a hablar del asunto sin condiciones previas, en referencia al pago de esos 4,5 millones de euros que exige León. «Vamos a esperar unos días para que todo se tranquilice y llamaremos de nuevo para retomar las negociaciones», anunció Tuero.

Sin unión sectorial

Valdés también se refirió a la posible fusión de asociaciones empresariales en la comarca del Caudal, anuncio realizado recientemente por el presidente de la asociación turística de la Montaña Central, Luis Núñez. Al respecto, el representante allerano dijo que no había contactos entre ambos colectivos para una fusión. De hecho, ha sentado «bastante mal entre nuestros asociados porque nadie sabía nada de este asunto». No obstante, desde la agrupación vinculada a Fuentes de Invierno no se cierran en banda a esta posibilidad de unión de fuerzas de los colectivos, aunque indican que «previamente, hay que conocer las condiciones y saber los posibles beneficios».