Mieres exige al Principado y al Gobierno impulsar el empleo y la red de servicios sociales El equipo de gobierno dice que son las claves contra la pobreza y pide a Pedro Sánchez que desbloquee las inversiones de los fondos mineros MARTA VARELA MIERES. Miércoles, 20 junio 2018, 00:08

La crisis económica que amplió la brecha entre ricos y pobres desde hace diez años tiene en Mieres uno de sus máximos exponentes ya que, según los datos contrastados por la Universidad de Oviedo, la población expuesta al riesgo de pobreza en este municipio se sitúa entre un 26% y un 38%.

Ante este estudio del Observatorio Regional RegioLab que incluye a Mieres entre los concejos asturianos con mayores tasas de pobreza, desde el equipo de gobierno consideraron ayer que los datos «tendrían que activar las alarmas en el Principado ya que «aunque son cifras de hace siete años, no hay motivo para relajarse».

Desde el grupo municipal de IU afirmaron que llevan denunciando desde hace años el recorte en la inversión social por parte del Principado que «por poner un ejemplo, ha reducido en un 35% su aportación al Plan Concertado desde 2011, pasando de los 1,7 millones ese año a 1,1 en 2017. Un recorte de casi cuatro de cada diez euros del presupuesto del Plan Concertado que, recordemos, financia los servicios sociales y las políticas de lucha contra la pobreza».

Desde IU añadieron que para luchar contra las desigualdades y la pobreza se necesita, además, empleo y en este ámbito «son claves las inversiones pendientes del Principado y del Gobierno central, que han tenido durante años olvidado a Mieres, con compromisos incumplidos y actuaciones sin desarrollar».

El Ayuntamiento mierense tiene claro que «los recortes pasan factura y que es prioritario que los Gobiernos central y autonómico se impliquen en la lucha contra la desigualdad y en la protección a las familias con menos recursos». Algo clave para salir de esta crisis a un mayor ritmo de lo que se está haciendo en estos momentos, indicaron.

«En los últimos años no se han producido inversiones destacadas que promoviesen y generasen empleo, los polígonos siguen vacíos y la inversión social de las administraciones autonómica y central se ha reducido de manera importante», señalaron desde el equipo de gobierno mierense. Según sus apreciaciones, «el Principado no puede seguir mirando para otro lado y el presidente Pedro Sánchez tiene que desbloquear las inversiones comprometidas en los fondos mineros. No hay tiempo que perder». Y es que la prioridad para IU, con Aníbal Vázquez al frente, es «ayudar a los vecinos a salir de la cualquier nivel de pobreza y de una crisis que continúa en muchas casas».

Esfuerzo en solitario

Un objetivo que su política municipal lleva años reforzando con una apuesta cuestiones sociales, convirtiéndola en el eje prioritario de su acción de gobierno, como reflejan los últimos datos del informe del gasto municipal en servicios sociales, publicados hace tres meses, que sitúan a Mieres como el tercer concejo de Asturias que más inversión por habitante realiza en este ámbito.

La puesta en marcha de una ayuda íntegramente municipal para llegar a las familias en dificultades económicas que se quedaron fuera de la convocatoria abierta a través del convenio entre Ayuntamiento y Principado o las ayudas a la compra de libros y material escolar en Educación Infantil son solo algunos ejemplos de la apuesta del equipo de gobierno municipal por apoyar a las familias y personas con menos recursos, pero el Ayuntamiento no puede realizar este esfuerzo en solitario, necesita el compromiso del Principado y el Gobierno Central para la puesta en marcha de políticas de creación de empleo y de impulso a los servicios sociales.

Mieres tiene además de los datos institucionales dos termómetros fiables para hablar de pobreza, el trabajo de Cáritas y la Asociación Mierenses Cocina Solidaria (Amicos). Dos entidades que confirman que en los años que se realizó el estudio que ahora vio la luz esta semana, 2011, fue notable un repunte de unidades familiares y vecinos que solicitaron su ayuda de forma urgente.

La responsable de Cáritas en el valle del Caudal, Isabel Sendino, explicó que hay que mirar hacia delante y que en el último año la tendencia marca una «ligera ascendencia en positivo», ya que son menos las personas que atienden desde esta institución religiosa. Advirtió de que «si se puede hablar de una pobreza heredada, estamos atendiendo a los hijos de los que llegan a Cáritas en esos duros años de crisis». Una herencia que, a juicio de Cáritas, lo que hace es «afianzar una pobreza crónica en muchas unidades familiares porque además de heredarla, el tener un empleo no es síntoma de salir de la crisis». El presidente de Amicos, Carlos Muñiz, confirmó que «desde 2012 creció el número de comidas que servimos. Pasamos de unas 5.000 anuales a superar las 8.000». Muñiz explicó que las cifras comenzaron a descender en 2014, aunque «hubo algún repunte al alza el pasado año, aunque de menor importancia».