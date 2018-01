Somos Mieres reclama iluminación para los parques de perros Domingo, 21 enero 2018, 02:07

El grupo municipal de Somos en el Ayuntamiento de Mieres critica que los parques de perros no se pueden utilizar a partir de las siete de la tarde «por la falta de luz». Apunta que, tanto en la zona para los canes como en el paseo que transcurre a lo largo del río Caudal, no hay luminosidad «desde hace mucho tiempo». Señala que en unos lugares es por falta de farolas y, en otros, por un incendio que se produjo hace meses y que quemó las luminarias sin que el Consistorio procediera a su sustitución. «La situación en la que se encuentra el entorno del campus universitario no es mucho mejor», añade.