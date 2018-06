Mieres se reivindica en San Xuan El vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, activa el 'barrenazu' que anunció el inicio de las fiestas. El exciclista Benjamín Noval pide a los vecinos en el pregón que «no se inhiban para lograr el grado de Deportes» ALEJANDRO FUENTE MIERES. Sábado, 16 junio 2018, 00:18

A las doce del mediodía se escuchó en todo Mieres la explosión del 'barrenazu' en la Plaza del Ayuntamiento, la inequívoca señal que marca el inicio de las fiestas de San Xuan, que este año se van a alargar a un total de once jornadas, hasta el próximo lunes, día 25. La tradicional 'foguera', otro acto central de estas fiestas, se celebrará en la medianoche del sábado 23, cuando se baile la Danza Prima al ritmo de las llamas.

Este año, el exciclista Benjamín Noval fue el encargado de dar el pregón con el que se abrieron ayer las fiestas de San Xuan de Mieres. Ofreció un discurso lleno de recuerdos de la infancia y de sus primeros trayectos con la bicicleta, pero también dejó hueco para la reivindicación que mantiene Mieres para acoger el polémico grado de Deportes.

«El ciclismo ha sido una modalidad deportiva que ha tenido un gran calado en el concejo y que ha dado sus frutos durante años. Ahora se nos presenta la oportunidad de que el Campus de Barredo imparta el grado de Deportes y tenemos que aprovecharla. No podemos inhibirnos porque, entre otras cosas, impulsaría la economía local. Sin menospreciar a Gijón, creo que Mieres y las Cuencas se lo merecen. ¡Hay que luchar por conseguirlo!», dijo, ante el público presente en el Auditorio Teodoro Cuesta.

Destacó también que Mieres ha sido final de la Vuelta a España en varias ocasiones. «Y la Peña Trapiello organizó durante más de 30 años la Vuelta a los Valles Mineros, prueba de carácter internacional en la que tomaron parte grandes campeones mundiales y ganadores del Tour de Francia como Miguel Indurain, Pedro Delgado o Lucien Van Impe, además de José Manuel Fuente 'El Tarangu', Luis Ocaña, Luis Balagué o Vicente López Carril, ganador en 1974 del Campeonato de España de Fondo en Carretera organizado por la Peña Trapiello de Florentino Fernández Llorente 'Florín, durante las fiestas de San Xuan». Recordó que él ganó su primera carrera con diez años, en el circuito celebrado en el Parque de Jovellanos con ocasión de los festejos de 1989. «Estaba organizada por la Escuela de Ciclismo San Juan, mi primer equipo. ¡Menudos nervios nos entraban por correr en casa! Todos queríamos lucirnos y ganar. Aún conservo la copa en casa de mi abuela».

Vida sobre dos ruedas

Noval contó a los asistentes al pregón que la vida de un ciclista es muy sacrificada. «A los seis años tuve mi primera bicicleta. Siendo un poco mayor, ya no pude disfrutar tanto de los festejos, porque siempre me coincidía con los Campeonatos de España o carreras importantes. Y antes de colgar la bicicleta, hace ahora cinco años, estas fechas me las pasaba concentrado en los Pirineos y otros lugares, para preparar el Tour de Francia».

Benjamín Noval confesó sentirse «muy orgulloso» de haber trabajado como gregario para grandes líderes del ciclismo, como Lance Amstrong o Alberto Contador, «con quienes he conseguido cuatro ediciones del Tour y dos de la Vuelta a España, además de dos etapas contrarreloj y una clasificación por equipos en la ronda francesa de 2007; lo he dado todo por este deporte». Y sigue haciéndolo, porque explicó que en la actualidad trabaja con Samuel Sánchez en un proyecto dirigido a fomentar el ciclismo de base. «Tenemos unos 40 chavales de entre 8 y 18 años que algún día, tal vez, puedan llegar a ser profesionales».

El deportivas afirmó que este San Xuan «va a ser especial para mí, porque lo podré vivir con mis hijos que serán quienes me acerquen de nuevo a los caballitos. Y tendré la oportunidad de presenciar algunos de los espectáculos previstos como la gran orquesta 'París de Noia', esta noche -por la pasada- en los terrenos del Vasco-Mayacina, o el Mercurio Son Festival, en el Parque de Jovellanos». Fue la edil de Festejos, Diana López Antuña, quien presentó la programación festiva acompañada de César Frey, El Séptimo Crío, autor del cartel de este año y que realizará estos días una exhibición mural de un grafiti en el portón de los colegios Liceo Mierense y Teodoro Cuesta.