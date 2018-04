Mieres reta al Principado a «que sea valiente y diga que cierra el campus» MARTA VARELA San Martín del Rey Aurelio Jueves, 19 abril 2018, 00:53

El concejo de Mieres no cesa en la lucha por su campus universitario, pero desde 2016 se encuentra con la negativa del Principado para abordar «de manera seria y rigurosa» el futuro de esta institución. Una negativa que se volvió a materializar el pasado viernes cuando el presidente regional rechazó asistir a la cumbre convocada desde el Consistorio. Ayer, constatada esta negativa, el alcalde, Aníbal Vázquez, respondió a primera hora de la mañana con una carta a Javier Fernández, en la que le expresó que «lamenta y no comparte» la decisión de no acudir a la cumbre del campus de Mieres. Consideró que «es injustificable que el Principado fuera la única institución que no participara al máximo nivel en este encuentro» y le reclamó «valentía» para que diga, «quien lo tenga que decir», que el campus de Barredo «no tiene razón de existir y que se cierra», dijo.

El regidor mostró así una vez más su indignación ante lo que entiende que es «una tomadura de pelo» la ausencia del mandatario regional a una reunión para hablar del futuro del campus universitario de Barredo.

Desde el Principado aseguraron que el presidente comunicó al regidor mierense que la intención del Gobierno regional es la de colaborar. Las mismas fuentes afirmaron que Javier Fernández se ofreció a «enviar a un representante de la Consejería de Educación» en su lugar. El alcalde le trasladó que «sin la presencia del máximo responsable del Principado carece de sentido y utilidad la celebración de esta cumbre, ya que no se podrán adoptar decisiones al más alto nivel entre las tres administraciones implicadas. Así que me veo en la obligación de dejar en suspenso esta convocatoria a la espera de que confirmes tu asistencia».