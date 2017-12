El Ministerio de Hacienda autoriza a Mieres el desarrollo del plan Feder El Ayuntamiento ya dispone del manual de procedimiento para comenzar a licitar los proyectos urbanísticos de seis millones de euros ALEJANDRO FUENTE MIERES. Viernes, 15 diciembre 2017, 00:51

El Ayuntamiento de Mieres ya ha recibido el visto bueno del Ministerio de Hacienda a su manual de procedimientos. Se trata de un documento «indispensable», según indicaron desde el equipo de gobierno, para iniciar los proyectos incluidos en la Estrategia DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado). A partir de ahora, por tanto, comenzará la selección de operaciones y empezarán a desarrollarse los proyectos incluidos en un plan que fue elaborado por el Cecodet (Centro de investigación de la Universidad de Oviedo ubicado en el campus de Barredo e impulsado por la concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible). Se trata de una iniciativa en la que están implicados numerosos servicios técnicos del Ayuntamiento. Además, en su redacción participó también el movimiento asociativo y la ciudadanía aportando ideas y propuestas para la mejora sostenible del concejo.

El Ayuntamiento de Mieres participó, esta semana, en una sesión formativa que, bajo el título 'Sistema de información Fondos 2020', se centró en esta aplicación con la que se va a gestionar el desarrollo de las actuaciones incluidas en la Estrategia que serán cofinanciadas a través de Fondos Feder europeos. Esta estrategia está basada en un estudio exhaustivo de las potencialidades y las problemáticas del concejo en todos los ámbitos. Incluye un plan de acción para el desarrollo de proyectos que permita mejorar las deficiencias existentes.

Cinco millones de subvención

El equipo de gobierno pide «flexibilidad» en el programa de inversiones para evitar devoluciones

Las actuaciones previstas suman una inversión de 6,2 millones de euros, de los que casi cinco se financiarán a través de fondos europeos mientras que el resto se realizará a cargo del propio Ayuntamiento. El personal técnico asistió a la jornada desde el propio Ayuntamiento ya que se ofreció una retransmisión en directo desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Y es que la puesta en marcha de estos proyectos requiere una serie de trámites y procedimientos que hacen necesaria la implicación y la formación de personal técnico y político del Ayuntamiento, que ya ha participado en varias sesiones informativas y formativas tanto en Madrid como a través de 'streaming' con el objetivo de profundizar en todo el procedimiento administrativo necesario para la tramitación de cada actuación y proyecto.

Hace tiempo que el gobierno local de Mieres esperaba esta autorización para poder licitar y contratar los proyectos urbanísticos. De hecho, el plan fue aprobado en octubre de 2016. Desde entonces, no hubo avances. El problema es que este tipo de programas europeos tiene un calendario muy rígido. De no cumplir con la estrategia en el 2020, el Consistorio podría verse obligado a devolver parte de la ayuda, lo que no se ha ejecutado y certificado. De esta cuestión es muy consciente el gobierno lmunicipal. La edil de Desarrollo Urbano, Delia Campomanes, ya cuentan con el compromiso desde Hacienda de que habrá «flexibilidad» a la hora de culminar el programa de inversiones, dado que el retraso no es atribuible a la administración local.

Retos de futuro

El plan quiere actuar «sobre los retos a los que se enfrenta Mieres que, en buena parte, se centra en la pérdida o el envejecimiento de la población, la caída de la actividad económica y la contaminación. En detalle, la estrategia plantea siete líneas de actuación. Se trata, dice el estudio presentado para lograr la financiación, de trabajar sobre los retos a los que se enfrenta Mieres que, en buena parte, se centran en la pérdida o el envejecimiento de la población, la caída de la actividad económica y la contaminación ambiental, entre otros».

El plan contempla actuaciones como la adecuación de la plaza de La Mayacina que contribuirá, por una parte, a afianzar el eje urbano y, por otra, a generar una nueva centralidad en la propia villa. Se ejecutaría mediante el acondicionamiento de esta plaza como espacio público, «concebido como zona verde y dotado de equipamientos para el ocio y esparcimiento de la población», apuntan en el documento técnico del Cecodet.