Morcín flexibiliza el proceso de compra de fincas en el polígono de Argame

El Ayuntamiento de Morcín aprobó ayer en Pleno un borrador encaminado a flexibilizar la adquisición de las parcelas que están libres en el polígono industrial de Argame. La propuesta del equipo de gobierno es que los empresarios interesados no tengan que presentar el proyecto en el momento de la adquisición.

Además, se incluyen cláusulas para evitar la posible especulación con dichos terrenos y, en el caso de no instalarse, vuelvan a titularidad municipal. «Intentamos flexibilizar el acceso al suelo del parque empresarial y que no tenga que ir ligado a un proyecto empresarial», subrayó el regidor 'Mino' García, quien remarcó que «somos conscientes de que llevamos una década con parcelas que no ven la luz y vamos a intentar contribuir con opciones diferentes para la plena ocupación».