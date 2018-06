El Nalón come bien Un grupo de alumnos en el desayuno saludable en el hospital. / E. C. Los escolares del valle participan en una actividad en el hospital comarcal para promover los hábitos de comida saludable A. FUENTE LANGREO. Martes, 12 junio 2018, 04:33

El Hospital Valle del Nalón organizó ayer una jornada con escolares de la comarca con motivo del Día Mundial del Bienestar. El servicio de cafetería del centro hospitalario repartió mil kilos de manzanas entre sus usuarios bajo el lema 'Come Sano, come bien'. Con esta actividad, quisieron concienciar a la población general de que no solo hay que comer sano, sino que hay que hacerlo bien. Se trata de una apuesta en firme del área sanitaria de la comarca que se suma a su córner saludable, en el que todos los alimentos de sus máquinas de 'vending' siguen las directrices del equipo de nutricionistas del hospital.

El complemento a esta actividad tuvo lugar en el salón de actos del centro de salud de La Felguera, que acogió una jornada de buenos hábitos en alimentación y deporte para los alumnos en la que se les concienció sobre la importancia de llevar unos hábitos de vida saludables, tanto en la alimentación como en la práctica deportiva. En la actividad, en la que estuvo presente el gerente del Área sanitaria VIII, Tácito Suárez, también participaron las enfermeras Gloria González y Fernanda Muñiz, además del deportista Héctor Moro.

Los estudiantes de primer y segundo año de Educación Primaria del colegio público Turiellos de La Felguera recibieron varios consejos entre los que destacan los aportados por la enfermera Gloria González. «Los niños sois el futuro del país y de vuestra alimentación dependerá vuestro futuro», señaló la profesional, quien destacó en su intervención la importancia de comer alimentos variados, desde frutas a verduras pasando por pescados. Además, recomendó a los jóvenes a que no se dejen llevar por los anuncios publicitarios de comida en los que se les intenta conquistar a través de sus personajes animados favoritos.

El deportista Héctor Moro, a través de su experiencia personal en el mundo del deporte, puso de relevancia «la importancia que tiene en nuestras vidas la práctica habitual de actividad física».