El Nalón pierde al año mil habitantes por la mortalidad y la baja natalidad El gerente del área sanitaria del Nalón, Tácito Suárez, entre los alcaldes de Sobrescobio, Marcelino Martínez (izquierda), y Caso, Miguel Ángel Fernández. / JESÚS MANUEL PARDO El gerente del área sanitaria VIII advierte de la sostenibilidad del sistema sanitario «si no hay trabajo en red» entre las diferentes comarcas ALEJANDRO FUENTE RIOSECO. Domingo, 26 noviembre 2017, 03:58

El gerente del área sanitaria VIII, la del Nalón, habló ayer de la situación del sistema en la comarca. Tácito Suárez se hacía varias preguntas en el undécimo encuentro de mujeres de Redes, celebrado en Rioseco. «¿Qué servicio deseamos? ¿Cómo es? De hecho, el título de la ponencia que doy es la sanidad que tenemos, la que queremos, la que podemos y la que nos dejan».

Este médico que se dedica a la gestión manifestó que la atención «en esta zona es digna de mención y debemos estar orgullosos de ella, además de cuidarla». ¿Cuál es el mayor problema actual del sistema? El envejecimiento de la población. «Perdemos anualmente casi un millar de habitantes. Se muere la gente mayor y nacen pocos niños, menos de 350» y se trata de una cifra, esta última, que sigue en descenso. Se trata de «un drama», subrayó.

«Es la máxima preocupación que debemos tener quienes nos ocupamos de la gestión y quienes se dedican a hacer la política. El problema real que tiene este país, España, es la cronicidad. Hay una previsión que dice que en 2050 cerca del 40% de la población tendrá más de 65 años y va a ser un drama, la cronicidad y el gasto que generará». Apuntaba Suárez que hay estudios que advierten de que se incrementará el coste por habitante de la sanidad por las enfermedades crónicas y el gasto en fármacos que supone. «Y gracias al avance de la medicina, se trata de un paciente que dura mucho y es un problema real que hay que planificar», apuntaba.

Fue uno de los asuntos que Tácito Suárez abordó con las más de setenta mujeres de los concejos de Sobrescobio y Caso que acudieron a esta reunión que se realiza cada año. El gerente señaló que, efectivamente, los nacimientos «son pocos». Eso sí, se mostró satisfecho del programa que se desarrolla en la comarca, de sanidad ambiental, «en el que estamos fomentando la natalidad, la lactancia materna, que los embarazos sean sanos y relacionar a los niños con el bosque; a todo bebé que nace de una madre que se compromete a no fumar y beber le damos un árbol para su plantación».

«No hay colapsos»

En cuanto a las derivaciones de las que hablan los sindicatos, señaló: «Si hablamos de esa palabra terrible que es la fusión -de áreas-, pues yo digo que se coja el informe inter-territorial del 2015 en el que se habla del trabajo en red. Como no colaboremos con los recursos que tenemos entre las zonas, la sostenibilidad del sistema será complicada. La fusión es solo un término legal», afirmó. La reducción de ocho a cuatro es un plan «que existía en la Ley de Sanidad si es que se impulsa». Sobre el servicio de Urgencias en el Hospital Valle del Nalón, Suárez quiso destacar que «nunca» hay saturación, como se denunció hace pocas semanas por parte de usuarios. «No hay colapso, pero no lo hay en este centro ni en ningún otro. Eso no es así».