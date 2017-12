Nevaria, la Feria de la Nieve y la Montaña, coincide con las pistas de esquí abiertas Miles de personas asistieron a la carpa instalada en Moreda, donde ofertan sus productos cuarenta expositores. / J. C. ROMAN Es la primera vez en cinco años que esta cita, un «referente» en el sector, se celebra con la temporada ya iniciada en Fuentes de Invierno y Pajares MARTA VARELA MOREDA. Domingo, 17 diciembre 2017, 00:54

La undécima edición de Nevaria, la Feria de la Nieve y la Montaña, coincide este año con las dos estaciones de esquí asturianas abiertas y la temporada ya iniciada. Algo que hace cinco años que no ocurría. En esta edición, se espera que pasen más de 12.000 personas por el recinto de Moreda. Ayer, el director general de Deportes, José Ramón Tuero, acudió a la inaguración del certamen y destacó esta coincidencia. «Esta cita es un complemento ideal para los amantes de la nieve y la montaña y este año pueden visitarla después de disfrutar de la nieve».

En este marco, el director no quiso desaprovechar la oportunidad para dejar claro que la fusión entre Fuentes de Invierno y la leonesa San Isidro es «irrenunciable». «Estamos permanentemente en contacto con la Diputación de León para lograr avances en la unión física de las estaciones de Fuentes de Invierno y San Isidro. Es un objetivo a medio plazo». En la actualidad, León está pendiente de un posible cambio en la gestión de San Isidro que podría pasar a manos privadas, lo que no parece un problema para las aspiraciones asturianas de cara a la fusión permitiendo así ofertar un dominio esquiable cercano a los 45 kilómetros. Aunque ambas administraciones mantiene abiertas las conversaciones, otro factor para seguir avanzando es la electrificación de la estación allerana que, a día de hoy, funciona con generadores de gasoil, aunque el Principado no ve en ello «inconveniente» para planificar la fusión. «Estamos trabajando en conseguir los permisos para hacer la obra civil», dijo.

Simulación de escalada

En la inauguración de la feria, también participó el alcalde allerano, David Moreno, para quien «Nevaria es un referente en el sector y una cita obligada para los amantes de los deportes de invierno y la montaña. Se trata del evento de mayor relevancia de los que organizamos en el municipio, cuyo objetivo es el de posicionar Aller como destino vinculado al esquí y a la montaña». Moreno confía en que este año, dada la coincidencia de Nevaria con las estaciones de esquí abiertas, «superemos las previsiones de público de los 12.000 visitantes, lo que supone un impacto muy positivo para el sector turístico local».

La undécima edición de Nevaria llega a Moreda repleta de novedades y con un sinfín de actividades. El recinto ferial colgó el cartel de completo con cerca de 40 expositores que durante el fin de semana ofrecerán las últimas novedades y tendencias del mundo del sector.

Así, aquellas personas que se acerquen a la carpa de Moreda podrán conocer la oferta de las principales estaciones de España así como de uno de los complejos más importantes de los Alpes, el italiano Alpe Cimbra, que ofrece un dominio de más de 100 kilómetros esquiables. También podrán adquirir material duro y blando de esquí y snowboard, accesorios, material y ropa de montaña, entre otros artículos.

Los participantes, incluso podrán contratar clases de esquí en las cuatro escuelas de la cordillera Cantábrica presentes en la feria o actividades para después de practicar este deporte. Otro de los reclamos fue una simulación de escalada en realidad virtual que todos quisieron probar.