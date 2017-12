«Voy con el niño enfermo de un centro de salud a otro en Aller y no me atienden»

«Llevamos varios días sin pediatra en Cabañaquinta», afirma una usuaria del centro médico, la allerana Tamara Dosrreis. El problema, señala, es que se trata de una situación recurrente. «Cuando voy con el niño de dos años enfermo, me dicen que tengo que ir al ambulatorio de Moreda, pero el facultativo de allí se niega a atender al chaval porque dice que no es de sus cartillas». Es entonces cuando la madre se ve obligada a acudir al servicio de urgencias del hospital Álvarez-Buylla de Mieres. «Y allí se nos reprocha que no es el lugar adecuado para llevarlo porque no se trata de una emergencia».

La semana pasada, el PP volvió a denunciar la falta del médico de Cabañaquinta. El concejal Antonio del Peño lleva tiempo denunciando una merma de servicios sanitarios en Aller y recuerda que se dijo que «Cabañaquinta podría quedar sin servicio de pediatría por los recortes». Por eso pide que se cubra la baja.