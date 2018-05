Los padres de alumnos de La Salle de Ujo denuncian la supresión total de la ESO «Educación no permite nuevas matrículas de Secundaria en el centro y nos fuerza a llevar a nuestros hijos a Mieres», se queja la AMPA A. FUENTE UJO (MIERES). Jueves, 10 mayo 2018, 00:25

«Nos dejan sin opción de matricular a nuestros hijos en primero de Secundaria, se trata de una supresión de unidades educativas encubierta por parte de la Consejería de Educación. El presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio La Salle de Ujo, Antonio Rodríguez denuncia que no les dejan matricular a los escolares (que ahora finalizan Primaria) para el primer curso de la ESO. «Nos obligan a marchar a otro centro, a Mieres, porque en esta localidad no hay continuidad salvo en esta escuela», señala. Los afectados han iniciado una campaña de recogida de firmas para hacer rectificar al Principado «ya tenemos más de un millar», dice.

La orden de no tramitar las matrículas de primero de la ESO para el siguiente curso ha llegado al centro, afirma el responsable de la AMPA. «El problema es que esto supone el fin del colegio, porque si no hay continuidad en los estudios, el resto de cursos de Secundaria se quedarán sin alumnos en los próximos años, hasta la supresión total de cuatro unidades de la concertada en Ujo».

El problema no es nuevo. «Ya el año pasado se quiso suprimir esta unidad, pero se hizo de otra forma y hubo manifestaciones en Oviedo y se rectificó. Ahora lo que hacen es no permitir la matriculación y nos fuerzan a tener que llevar a nuestros hijos fuera de la localidad», apunta. Las diferencias de criterios entre padres y Educación se encuentran en la ratio de escolares por aula. «Dicen que no llegamos, que hacen falta 21 para mantener la unidad. Y hay 16 interesados. Lo que pedimos es que se nos tenga en cuenta como a un centro rural, para el que hace falta quince alumnos, como sucede en la escuela pública que hay en la población. Nos exigen lo mismo que en Mieres», se queja Antonio Rodríguez.

Ataque a las Cuencas

Los representantes del AMPA de La Salle mantuvieron, ayer por la mañana, un encuentro con la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, y los ediles del grupo municipal en el Ayuntamiento. Al respecto, la responsable de la formación denunció «la hipocresía» del Gobierno del Principado, «que dice defender las cuencas mineras pero que, si se analiza la realidad, vemos que no hay tal apoyo, como vemos con el campus universitario de Mieres o con la educación concertada». También se quejó de que la mitad de las unidades eliminadas en el curso anterior en toda Asturias «estaban en centros de las comarcas del Nalón y del Caudal».