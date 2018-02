«La Pereda no va a ser la incineradora de Asturias», dice Fernando Lastra 00:46 Fernando Lastra, en primer término, y el alcalde, detrás, en el punto limpio de Mieres. / J. M. PARDO Hunosa recibe una muestra del Combustible Sólido Recuperado, «procedente de residuos no peligrosos», para hacer pruebas en la térmica ALEJANDRO FUENTE MIERES. Martes, 20 febrero 2018, 04:03

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, quiso ayer mostrarse contundente ante el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. «El regidor ha dicho que no quiere que la térmica de La Pereda -de Hunosa- sea la incineradora de Asturias y estamos de acuerdo. No hay incineradora en el plan de residuos», afirmaba el socialista Fernando Lastra. «Lo que se pide sobre la transparencia y más información, hay que decir que todo es mejorable, pero los datos pedidos por parte del Consistorio a la hullera pública y a los órganos de Cogersa es la misma que hemos suministrado. No hay nada que ocultar», declaraba en relación a la reclamación hecha por Vázquez este sábado sobre lo que se está quemando en la central mierense.

Al respecto, Lastra indicó que Hunosa cuenta con dos proyectos de investigación que quiere desarrollar en La Pereda. «Uno, con residuos no peligrosos y otro con una muestra de CSR -Combustible Sólido Recuperado- que puede que no se haya usado todavía». Es precisamente, este producto el que se quiere quemar dentro del citado plan regional.

El responsable regional detalló que se ha hecho entrega a Hunosa de esa muestra de CSR. «Aquí se dice basura y no, son cosas distintas. La Pereda quema residuos antes de que Cogersa suministre nada. El concepto de residuo es diferente al de basura. Lo que se nos ha pedido son productos procedentes de la recogida de residuos no peligrosos».

Al lado, escuchando, estaba el regidor mierense. «Vamos estar vigilantes para se cumpla lo que se dice para tranquilidad de todos. Cuando no hay transparencia, la gente desconfía», señalaba ante esos problemas de falta de información. El problema se originó cuando la Coordinadora Ecologista denunció que se estaban quemando plásticos, extremo que ya negó el consejero en la Junta General.

Punto limpio

Lastra hizo estas declaraciones en la visita del punto limpio y la estación de transferencia de Mieres, cuya reforma y ampliación ha llevado a cabo el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos (Cogersa) con una inversión de 309.333 euros. La modernización de las instalaciones permitirá mejorar la gestión de más de 26.700 toneladas de basura.

Además de las reformas realizadas (en suministros, la báscula, las soleras o repintado), se han colocado más contenedores de gran capacidad para ampliar la variedad de residuos voluminosos y pesados que pueden depositarse: vegetales (podas y siegas), escombros de pequeñas obras, chatarra, plásticos de gran tamaño de uso agroganadero, muebles y otros voluminosos, madera, y aparatos eléctricos y electrónicos.

También se ha actuado sobre la marquesina donde están los recipientes para la recepción clasificada de los desechos de menor tamaño o potencialmente tóxicos, como pilas y baterías, aceites usados (minerales y vegetales), bombillas, fluorescentes y luminarias de todo tipo; discos compactos (CD y DVD), textil y calzado, papel, cartón, envases ligeros y vidrio. La mayor parte de estos materiales se destinará a procesos de recuperación, una vez transportada hasta las instalaciones de Cogersa, en Serín. En este punto limpio se recogen anualmente 3.710 toneladas de residuos.

La instalación de Cogersa situada en el polígono Industrial de La Fábrica es, además, un área para el acopio y trasbordo intermedio de los desechos mezclados de los concejos de Mieres, Aller, Lena y Riosa.

A esta estación de transferencia llegan unas 23.000 toneladas de basura al año, procedentes de las recogidas municipales y se depositan en cajas de gran capacidad para ser transportadas de forma más eficiente hasta el vertedero de Serín. Las obras llevadas a cabo en esta área han supuesto una inversión de poco más de 49.000 euros.

«Desde el Gobierno apostamos por la colaboración con el Ayuntamiento, con los vecinos y con los empresarios para avanzar juntos hacia el objetivo legal de preparar para la recuperación al menos un 50% de los residuos domésticos y comerciales en 2020», dijo Lastra.