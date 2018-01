El PP pide al alcalde de Aller que dimita «por dignidad» ante una nueva denuncia El alcalde de Aller, David Moreno. / J. M. PARDO Afirma que el regidor puede enfrentarse a más causas judiciales con el caso por el pago de pluses en la Policía Local ALEJANDRO FUENTE CABAÑAQUINTA. Miércoles, 24 enero 2018, 03:36

El portavoz del PP en Aller, Antonio del Peño, fue ayer especialmente duro con el nuevo proceso por un presunto cargo de prevaricación -en este caso, urbanística- al que se enfrenta el regidor, David Moreno. «El alcalde se encuentra, ahora más que nunca, en una situación insostenible. Da pena ver que las noticias que aparecen de este municipio son, la mayoría, de denuncias y de asuntos judiciales. Y ahora tiene una querella más». El portavoz del PP se refirió así a la demanda interpuesta por la Fiscalía del Principado por la presunta ampliación irregular de un senda peatonal hasta convertirla en una pista, que va desde la localidad de Llananzales hasta el Puerto de Piedrafita, una obra realizada en 2016. La demanda también va dirigida contra el edil de Ganadería.

Esta actuación fue realizada por unos particulares en 2016, año en que la Coordinadora Ecologista de Asturias denunció la obra.

Para Del Peño, «el alcalde, si le queda algo de dignidad, debería de presentar su dimisión. No puede estar al frente de este Ayuntamiento en su actual situación, con constantes demandas por su gestión», apuntó. El popular recordó que Moreno ya se encuentra sentado en el banquillo por una causa de prevaricación administrativa, por la concesión de subvenciones a una entidad deportiva. El juicio por este caso ya ha comenzado y la segunda vista continúa mañana en el juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo. «La verdad, es que no sé en qué piensa, tendría que marcharse ya», dijo.

¿Hay posibilidad de presentar una moción de censura? El PP lo descartó totalmente. El motivo es que ya se intentó articular una mayoría absoluta en una heterogénea Corporación municipal sin lograrlo, a pesar de que el equipo de gobierno solo cuenta son seis asientos en un Pleno de 17. Eso fue cuando se le abrió el juicio oral por las subvenciones y fue expulsado del PSOE al no acatar su código ético. Ocurrió entre marzo y abril del año pasado. «Hay formaciones que están siendo cómplices de lo que está ocurriendo en este Consistorio, como Foro que ha apoyado el último presupuesto, o IU, que hizo lo mismo con el anterior», declaró el portavoz popular. Y puede haber más procesos, advirtió Del Peño, según quien los tribunales han reabierto el caso de presunta prevaricación contra Moreno en el reparto de horas extra, denunciado por el Sindicato de la Policía Local (SIPLA). La causa fue archivada en 2016 y se investiga de nuevo, dijo.

Especial protección

Los ecologistas, por su parte, señalaron que en la citada obra objeto de la denuncia, se abrió «una caja excesiva de pista» y hubo «una tala indiscriminada de arbolado para el ensanche de la plataforma». También apuntaron que los trabajos se ejecutaron sobre un terreno clasificado como no urbanizable en la categoría de Especial Protección y de Interés Agropecuario así como que no existió proyecto técnico de obras y se careció de licencia urbanística municipal. El colectivo añadió que no se siguió el trámite, ni se obtuvo autorización ambiental a pesar de afectar a la Zona de Especial Conservación (ZEC) Aller-Lena, y que no se solicitó, ni se obtuvo la autorización de la CUOTA, «que resulta preceptiva al ubicarse sobre terrenos clasificados de protección».

El regidor, por su parte, se defendió afirmando que se trata de una actuación «cuyos promotores son unos particulares que querían mejorar el vial para uso ganadero. El Ayuntamiento no es promotor ni ejecutor de estos trabajos». Indicó que no había licencia municipal porque no hacía falta, solo se requería de un permiso de la Guardería de Montes y de un posterior control. Tras la denuncia, Moreno informó de que se abrió un expediente de restitución de la legalidad en el Ayuntamiento porque consideraba que pudo haber un exceso en la obra ejecutada respecto a lo permitido.