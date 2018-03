«Miré mi mano y ví que había perdido un dedo en una valla» Pablo Andrés Calvo muestra la herida sufrida. / J. C. Román La madre de Pablo Andrés Calvo denunciará al Consistorio por el mal estado de la cancha deportiva de Rioturbio, donde sufrió el accidente ALEJANDRO FUENTE Mieres Miércoles, 14 marzo 2018, 20:51

Ocurrió en la tarde del pasado domingo en Rioturbio, en Mieres. «Estaba con un grupo de amigos; primero jugamos un poco de fútbol en la cancha pequeña –hay dos, una más grande– y después dimos un paseo». Fue el regresar y cruzar por la cuando el joven Pablo Andrés Calvo –de 16 años y estudiante de ESO– cuando tropezó con un alambre suelto de la valla protectora de la zona de juegos. «Perdí el equilibrio y caí; puse la mano para protegerme y se me enganchó entre la puerta metálica. Miré la mano y vi que había perdido parte de un dedo; debía de estar en ‘shock’, porque no me dolía y miraba como buscando ese hueso que me faltaba».

Fueron sus amigos quienes llamaron al 112. «Pero no les hicieron caso», se quejaba la madre, Almudena Calvo. El chaval fue a casa y una hostelera de la zona recogió el dedo cortado y lo metió en una bolsa con hielo. «Lo llevé yo misma en mi coche al hospital Álvarez-Buylla; allí nos dijeron que tenía que ser atendido en el Hospital Central en Oviedo (HUCA), y ya fue trasladado en ambulancia; si se les hubieran hecho caso en la primera llamada, igual habría salvado el dedo», decía en tono quejoso la madre.

Pero no pudo ser. «Me operaron durante dos horas y estuve consciente en todo momento; vi cómo me limaban el hueso del dedo porque no fue posible reimplantarlo», decía el joven con el índice de la mano izquierda vendada. «Ahora sí que me duele bastante; tomo calmantes y antibióticos para evitar infecciones».

El susto, comentaba ambos en el piso familiar en Rioturbio, fue enorme. «Esa valla lleva mucho tiempo en mal estado y ya se denunció que podría pasar algo», decía Almudena Calvo. Por eso, ya han iniciado a recopilar información y fotos con un notario «para que quede constancia de todo, porque vamos a llevar al Ayuntamiento de Mieres a los tribunales para que no le ocurra esto a nadie más tras pasarle a mi hijo».