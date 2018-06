UGT y CC OO plantean «mitigar la crisis en las Cuencas» con planes municipales El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez; el de Caso, Miguel Ángel Fernández Iglesias; el regidor de Laviana, Julio García; el de San Martín, Enrique Martínez; el de Sobrescobio; Marcelino Martínez; la secretaria comarcal de CC OO en el Nalón, Esther Barbón; el de UGT, Ángel García; junto a los responsables de UGT y CC OO, Rita Camblor y Mati Uribelarrea, respectivamente. / JESÚS MANUEL PARDO Los responsables sindicales del Nalón se reúnen con los alcaldes para implicarles en la búsqueda de soluciones en industria o vivienda ALEJANDRO FUENTE SOTRONDIO. Jueves, 14 junio 2018, 00:25

Los sindicatos de las comarcas mineras continúan con sus encuentros para implicar a la sociedad en el impulso que, señalan, necesitan estos territorios. Los secretarios comarcales de UGT y CC OO, Ángel García y Esther Barbón, se reunieron ayer con los cinco alcaldes del valle del Nalón para buscar consensos y soluciones a los problemas sociales que se detectan en la zona. En este sentido, coincidieron en la necesidad de que los ayuntamiento intervengan en el desarrollo de planes concretos para frenar la pérdida de población, impulsar la vivienda asequible y poner en valor los terrenos e instalaciones ociosas. En este sentido, apuntaron la necesidad de impulsar un plan de reactivación del Nalón en la misma línea que el martes lo hicieron los regidores y los sindicatos del Caudal. «Es preciso actuar para mitigar los efectos de la crisis en las zonas mineras y vamos a continuar con una serie de reuniones que ampliaremos a otros ámbitos para abarcar más sensibilidades», dijo García.

En detalle, los ejes que se abordaron en la reunión de ayer en Sotrondio -al que también acudieron los alcaldes de Langreo, Jesús Sánchez; el de Laviana, Julio García; el de San Martín, Enrique Martínez; el de Sobrescobio, Marcelino Martínez; y el de Caso, Miguel Ángel Fernández Iglesias- son el de la reactivación industrial y aplicar una política de población para frenar la caída del censo. «En empleo, estamos en porcentajes similares a antes del inicio de la crisis (en 2008) pero con 15.000 vecinos menos en la zona», apuntó el regidor casín, según quien «la gente ya deja de ir a la oficina del paro porque no es útil». Los sindicatos se quejan de que en las Cuencas el alquiler o la compra sea tan cara como en el centro de la región. Otra de las preocupaciones trasladadas es la de la baja natalidad o el impulso que necesita el sector turístico. «Entendemos que son aspectos sobre los que tienen algo que decir los propios ayuntamientos, desarrollando planes concretos y, de ahí, que se hayan planteado encuentros regulares para analizar estos aspectos y buscar soluciones», apuntó Barbón.

La responsable de CC OO declaró que es preciso buscar el apoyo y la complicidad de las administraciones locales para continuar con el resto de los grupos políticos y con las asociaciones y la ciudadanía de la comarca porque entendemos que la respuesta debe en unánime y conjunta para buscar soluciones. «Entendemos que debemos seguir trabajando de forma conjunta con los alcaldes de ambas cuencas y dar una respuesta a lo que planteamos».

Por su parte, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Martínez (PSOE), entendió que la situación de la zona es «de emergencia social», como ya dijo en otras ocasiones. «En el horizonte tenemos una fecha fatídica, que es el 31 de diciembre de este año, y necesitamos hechos que reviertan la situación actual. Es cierto que siete años de Gobierno del PP han agotado la paciencia y la confianza de los agentes políticos y sociales y también de la ciudadanía que se encuentra en una situación dramática». El socialista adelantó que en breve habrá una reunión con el Caudal para coordinar actuaciones.

El regidor langreano, Jesús Sánchez (IU), dijo que esta situación de emergencia no es nueva, pero que se ha agravado en el último periodo del Gobierno del PP. «Tenía un mensaje de defensa del carbón -dijo en referencia a ese ejecutivo de Mariano Rajo- pero la realidad fue diferente, no se hizo nada por salvar el carbón autóctono, no se actuó en defender la actividad industrial y no aparecieron los fondos mineros; de hecho, ni se devolvió lo que se había adelantado». La situación de deterioro es importante, completó.

Los sindicatos mantienen, de este modo, una postura similar a la que han defendido en el Caudal.