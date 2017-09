Polémica en Casa Nueva por el traslado de un contenedor El hueco del contenedor junto a la nueva puerta. / J. C. ROMÁN Los vecinos denuncian su ubicación en una parcela sin permiso y reclaman otro depósito más cercano para los mayores MARTA VARELA LANGREO. Miércoles, 13 septiembre 2017, 03:40

Pese a estar a pocos metros del centro urbano de Sama, aseguran que «estamos abandonados». Son los vecinos de las siete travesías de Casa Nueva que se han revelado en contra de la dejadez municipal. Calles sucias y con poca luz son algunas de las cosas con las que se han tenido que acostumbrar a vivir. Sin embargo, no están dispuesto a tolerar el último «desplante» municipal. Afirman sentirse «engañados».

Hace aproximadamente un año se acometieron las obras de mejora en un templo situado en la primera de las travesías. En este edificio se cambió la ubicación de la puerta situándola enfrente de un contenedor de basura que «llevaba en el barrio más de 40 años», según explican los residentes. Los vecinos, temerosos de que se quitase el depósito de este lugar, acudieron en agosto de 2016 a hablar con su alcalde. «No prometió que no lo iba a camibar de sitio», recuerdan. Sin embargo, hace un mes la situación cmabió. «No solo quitó el contenedor sino que lo trasladó unos 50 metros a una zona que es propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviario (Adif) sin el permiso correspondiente».

Los vecinos, descontentos por el cambio de ubicación de este servicio, acudieron a ver l alcalde Jesús Sánchez y al vicealcalde Luis Baragaño para pedirle explicaciones. «Nos queda muy lejos y somos gente mayor. Tenemos que cruzar una calle con mucho tránsito, queremo sun contenedor en esta zona, no tan lejos», explican. La reunión no fue como esperaban. «Nos mintieron, dijeron que tenían permiso del Adif y hablamos con ellos y no lo tienen. Encima, nos dijeron que nos iban a multar porque algunos dejan la basura en el hueco del contenedor. Nos trataron de muy malas maneras», dijeron. Ahora, estudian medidas para resolver el problema.