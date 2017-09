El portavoz socialista en Lena recibe anónimos insultantes en su casa por su gestión política Daniel Sánchez Bayón asegura que «me insultan a mí y a mi familia, entre otras lindezas, demostrando unos niveles de bajeza humana difícilmente imaginables» |Ya ha puesto el caso en conocimiento de la Guardia Civil MARTA VARELA/ALEJANDRO FUENTE San Martín del Rey Aurelio Jueves, 21 septiembre 2017, 10:45

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Lena, Daniel Sánchez Bayón, ha denunciado a la Guardia Civil que está recibiendo notas anónimas con insultos contra su familia y contra él. En el trasfondo del asunto se encuentra la postura política del PSOE contra el posible incumplimiento de las normas urbanística para la ampliación de una factoría de laminados de zinc en el polígono de Villallana. El concejal defiende que hay que respetar la legalidad en el caso, pero en juego está la creación de 80 nuevos puestos de trabajo.

Sobre los anónimos, Sánchez Bayón afirma que “no va a conseguir nada y mucho menos que yo vaya a dejar de defender con firmeza los ideales por los que creo que merece la pena luchar”. El socialista recuerda que ya sufrió insultos “desde una legión de perfiles falsos (en las redes sociales) que hace tiempo circulaban para verter con impunidad todo tipo de infamias; de repente, desaparecieron todos ellos de golpe al darse cuenta de que con aquella actitud burda y ofensiva, y a la vista de todos, no estaban consiguiendo obtener el resultado desestabilizador que pretendían”. No obstante, señala que ahora esos insultos “me los hacen llegar por correo postal al buzón del portal”. Sánchez Bayón afirma que “quizá piensen que así no lo ve nadie, y que todo sea por tratar de desestabilizar al adversario político”.

“Nunca imaginé que, en pleno siglo XXI, alguien pudiera actuar con esta falta de escrúpulos, por mucha rivalidad local con que algunos se lo tomen. Ello denota claramente la falta de argumentos en el debate público de esos rivales anónimos. Algún adversario local me envía anónimos, ahora por correo ordinario, dejándolo en el buzón del portal”, se lamenta el concejal socialista.

“Jamás pensé que el ejercicio de una responsabilidad pública local, con verdadera y sincera vocación de servicio como la que tengo, fuese a dar lugar a este tipo de conductas entre adversarios políticos y menos a nivel local, en un municipio”, manifiesta el concejal. “Espero que esto de la política local no siga haciendo que algunos traspasen todos los límites del respeto”, concluye.