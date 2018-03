Preocupación por la tala de árboles en las obras del parque nuevo de La Felguera Obras de mejora del estanque del parque nuevo, donde se aprecia la tala de árboles que se ha llevado a cabo. / JUAN CARLOS ROMÁN La asociación Amigos del Parque defiende la actuación y afirma que los ejemplares eliminados no tenían ningún valor y «ensuciaban el estanque» M. VARELA LANGREO. Martes, 27 marzo 2018, 00:16

Polémica en La Felguera por la tala de árboles. Las obras de reforma del parque nuevo del distrito langreano de La Felguera avanzan a buen ritmo. En la actualidad, este espacio está despejado. Ya no hay estanque, ni animales, ni árboles. Precisamente, la tala de árboles en el recinto mantiene en vilo a los vecinos y usuarios habituales de este pulmón verde de la localidad. Consideran que «había ejemplares muy antiguos y creemos que algunos podían tener alguna protección y ya no están», lamentaron. Se trata de una preocupación que no comparten los miembros de la asociación Amigos del Parque García Lago.

Desde este colectivo la actuación y explican que «podían ser árboles con cierta antigüedad pero no tenían ningún valor, más bien todo lo contrario, ni eran autóctonos ni adecuados para la zona del estanque ya que su hoja caía mucho y ensuciaban el agua». Además, añadieron que «el proyecto municipal sí contempla la plantación de árboles autóctonos adecuados para zonas de agua».

El proyecto

El Ayuntamiento de Langreo licitó los trabajos de reparación del parque en 191.448 euros a la empresa Bienes y Obras del Principado, que cuenta con tres meses para su ejecución. El proyecto para la reforma del estanque supondrá la remodelación total del actual recinto, incluyendo la instalación de una cascada, una planta de depuración del agua, un sistema de iluminación y un nuevo puente que conectará las diferentes áreas embalsadas.

La primeras actuaciones realizadas incluyeron también la recogida y custodia de la fauna del estanque, la tala de árboles, la retirada de edificios auxiliares y el desbroce de toda la maleza que había en la zona.