El Principado informa favorablemente sobre la quema de lodos en La Pereda Los ecologistas alertan de que «es un disparate» por las sustancias que se emiten. Está pendiente una prueba de otras 200 toneladas de residuos A. FUENTE MIERES. Martes, 26 junio 2018, 00:16

La Dirección General de Prevención y Control Ambiental -dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente- ha emitido un documento, fechado el pasado 20 de junio, en el que se informa de manera «favorable» de una de las pruebas realizadas por Hunosa en la central térmica de La Pereda para la valorización de residuos. En concreto, se trata de la primera de las dos pruebas autorizadas a la hullera pública, en la que se quemaron 200 toneladas de compost procedente del tratamiento aeróbico de residuos sólidos. Esa quema fue el pasado enero.

Para la Coordinadora Ecologista de Asturias -colectivo que ha reclamado este informe- esta resolución del Principado «es un auténtico disparate». El responsable de la entidad, Fructuoso Pontigo, señala que la central térmica de Mieres no está diseñada ni preparada «para la incineración de residuos procedentes de plantas depuradoras de aguas; esos lodos son los restos que quedan y, sin bien no generar micro-partículas, sí que emiten sustancias muy contaminantes a la atmósfera». Recordó que hace años se quiso construir una instalación para el tratamiento de estos lodos en Villapendi (en Oviedo, cerca de Lugones) y que se canceló. «Lo que no querían tratar entonces se quiere quemar ahora en Mieres».

El documento señala que todavía está pendiente la realización de otra prueba, la quema de otras 200 toneladas de residuos procedentes de un tratamiento mecánico de las basuras y que, principalmente, estarán compuestas de plásticos, según afirman los ecologistas.

Los vecinos muestran su rechazo a este tipo de experimentos para incinerar basuras

Los vecinos han mostrado su rechazo a estas pruebas que van encaminadas a la quema generalizada de residuos, transformados previamente en CSR, la denominación de Combustible Sólido Recuperado. Principado y Hunosa sellaron el acuerdo, en agosto del año pasado, para la valorización química y térmica de residuos en la central de La Pereda, en Mieres. Un plan que ha generado un rechazo generalizado.