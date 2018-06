El Principado prevé que la reparación del argayo de La Cortina será «larga y compleja» Escombros en el recorrido del argayo de La Cortina. Los trabajos para asegurar la zona y evitar nuevos desprendimientos comienzan tras una noche en la que la lluvia obligó a varios vecinos a volver a dejar sus casas ALEJANDRO FUENTE LA CORTINA. Jueves, 28 junio 2018, 00:45

El Principado ya se ha puesto manos a la obra para dar una solución al problema que vive el pueblo lenense de La Cortina desde el mediodía del martes, tras el argayo de grandes dimensiones que casi se traga toda la población y que borró de un plumazo dos casas y causó graves daños a otras dos. No hubo víctimas, pero se tuvo que desalojar el núcleo durante la noche por la lluvia que caía y ante el riesgo de nuevos desprendimientos por un posible corrimiento de tierras. El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, informó ayer, en la comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno, de que técnicos del Ayuntamiento y de la Consejería de Infraestructuras están trabajando en una actuación de emergencia, para después asegurar la zona y evitar futuros desprendimientos. Esta tarea se prevé compleja.

Al respecto, la alcaldesa lenense, Gema Álvarez, indicó que mantiene un contacto continuo con la administración regional y que ya se ha puesto en contacto con ella el titular de Infraestructuras. «Me ha llamado Fernando Lastra para garantizar una colaboración total» y detalló que ahora se tiene que preparar un plan de actuación. Todavía no hay plazos previstos, pero se prevé que la restauración de la zona irá para largo.

Se vino abajo todo un frente de roca, desprendiéndose varias piedras inmensas (de unos dos pisos de altura). Parte quedó en lo alto, «pero los geólogos del Principado ya han dicho que no hay riesgo de que se suelte», reiteró Álvarez. Los propios vecinos asumen también que las labores para normalizar la zona «van a alargarse en el tiempo». La actuación conllevará sortear la primera complicación de la situación del pueblo, ya que se encuentra en una zona elevada, con un difícil acceso, estrecho y con mucha pendiente. Otro problema es que las rocas se encuentran muy cerca de las viviendas que se habitan, sobre todo, en verano.

Sobre este aspecto, se refirió ayer el consejero de Presidencia. En el momento del desprendimiento apenas había vecinos, ya que La Cortina está habitado por cuatro familias de forma continuada. «Entonces se encontraban solo seis personas frente a las cincuenta que estaban en esta localidad el pasado domingo, algunas de ellas practicando escalada en la zona del derrumbe», dijo, en referencia a lo que pudo ser una auténtica tragedia.

Una riada en el pueblo

Tras el susto inicial, los vecinos afectados volvieron a recuperar la calma que perdieron el martes, cuando tras el argayo comenzó a llover de forma intensa. Anocheció y hubo riadas de barro que bajaban por el pueblo desde el desprendimiento. «Yo no tenía miedo, pero nos dijeron que era mejor que nos marcháramos y eso hicimos», comentó, otra vez en su casa, Isabel Lorenzo, una vecina de 89 años que fue testigo directo del argayo.

Tres familias salieron del pueblo y otra se quedó en su casa. Los Bomberos estuvieron controlando la zona hasta las tres de la madrugada. «Hoy (por ayer) ya esperamos quedarnos aquí si no llueve. No es agradable salir de tu casa y dejar aquí todos los animales, es angustioso», comentó Adoración Martínez, otra residente de La Cortina.

Los afectados coincidieron en señalar en que ahora «es urgente una actuación para retirar todo ese material, pero sabemos que va a ser complicado». Esta petición la hizo también el alcalde del pueblo, Javier García. «Apenas hubo más desprendimientos y menos mal que las piedras no rodaron, que se deslizaron, que si no afecta a más casas», comentó Jesús Suárez. El pueblo estaba ayer lleno de curiosos y la Policía Local tuvo que reforzar con vallas la zona acordonada. Otros propietarios llegaron por la mañana para comprobar el estado de sus casas. «¡Ay Dios! ¡Por poco que no cae la piedra sobre mi vivienda!», dijo Paco Dávila, recién llegado desde Madrid tras recibir el aviso. «Por lo menos, no le pasó nada a nadie, por que pudo ser una desgracia».