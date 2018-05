El PSOE alerta de la «situación de emergencia social» en las Cuencas Al fondo, presidiendo la mesa, la secretaria general del PSOE de Mieres, Ana González Cachero; el regidor de San Martín, Enrique Fernández; y el secretario de Política Municipal de la FSA, Iván Fernández. / ROMÁN Exige la llegada de los fondos mineros comprometidos para reactivar la economía, mitigar el desempleo y frenar la despoblación ALEJANDRO FUENTE MIERES. Sábado, 26 mayo 2018, 00:06

Altos índices de paro, problemas de acceso a la vivienda, cierre de empresas y proyectos que no acaben de culminarse o que acumulan grandes retrasos. Y, sobre todo, la despoblación. Ante la situación que viven las comarcas mineras del centro de la región, el Partido Socialista lanzaba ayer la voz de alarma: «Nos encontramos en una situación de emergencia social en el territorio», afirmaba el secretario de política económica de la FSA y alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Enrique Fernández. Los responsables del PSOE de los concejos de estos territorios mantuvieron ayer en Mieres una reunión para analizar los problemas socioeconómicos y se han decidido apoyar las movilizaciones anunciadas por los sindicatos para reclamar soluciones.

Así lo indicó el regidor samartiniego, quien estaba acompañado por el secretario de Política Municipal de la FSA, Iván Fernández, y por la secretaria general del PSOE de Mieres, Ana González Cachero, en la reunión con alcaldes, portavoces y secretarios generales de las agrupaciones socialistas del Nalón y el Caudal. «Entendemos la llamada a la movilización de los sindicatos porque hay razones de sobra. Los socialistas siempre hemos estado y siempre estaremos apoyando a los trabajadores. En este caso, a los de las comarcas mineras», dijo el alcalde de San Martín. «La FSA-PSOE se sumará a las protestas para exigir soluciones inmediatas, con medidas e inversiones concretas, sin tolerar ningún aplazamiento adicional», indicó para advertir de que «no vamos a entrar en el juego de quienes quieren enredarnos en el debate, en el revisionismo sobre si se han despilfarrado o no los fondos, porque ese debate es una excusa para justificar el no invertir en estas comarcas y no lo vamos a tolerar».

El PP, responsable

«No hemos visto un euro de las ayudas. ¿De qué derroche hablan?», dice el alcalde de San Martín

«Ya está bien de diferir la llegada de los fondos escudándose en su derroche», criticó Enrique Fernández, quien argumentó que «los responsables políticos de gestionar esas ayudas no hemos visto ni un euro y, por tanto, no hemos tenido capacidad para hacer inversiones, por lo que no se nos puede reprochar ese despilfarro del que se habla», se quejó.

Enrique Fernández culpó al Gobierno «corrupto» del Partido Popular de Mariano Rajoy de falta de compromiso con estos concejos. Exigió la llegada de los fondos mineros que sirvan para reactivar la economía de la zona y dijo que ya no vale la excusa de lo que se dilapidó en el pasado. «Venimos a gestionar un presente y un futuro, no el pasado», declaró el regidor. «Es responsabilidad exclusiva de Rajoy que se haya producido un proceso de cierre acelerado, desordenado y caótico del sector minero», añadía el regidor de San Martín.

El dirigente socialista también trasladó la responsabilidad al PP «porque no haya una planificación energética que hubiera permitido evitar decisiones como la de Iberdrola de plantear el cierre de la térmica de Lada». Y también, agregó, es responsabilidad de los populares «que no haya financiación para proyectos singulares en las Cuencas», caso del centro antes llamado de Stephen Hawking, el soterramiento de Feve en Langreo, planes de vivienda o centros de empresas.

No olvidó tampoco Enrique Fernández atribuir la «responsabilidad exclusiva del Partido Popular por incumplir los acuerdos y no aportar fondos a las Cuencas desde que el Gobierno de Rajoy llegó en 2011 a La Moncloa».