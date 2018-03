«El PSOE vivió tiempos más difíciles que los actuales» Araceli Fernández y Ángel García (en el centro), con compañeros del PSOE de Mieres. / J. M. PARDO A. FUENTE CENERA (MIERES). Domingo, 18 marzo 2018, 00:38

120 años de historia merecen un homenaje. Y el PSOE de Mieres lo personificó ayer en los afiliados que más años suman en la formación, durante una comida de celebración de esta efeméride que tuvo lugar en un restaurante del Valle de Cenera. Los protagonistas fueron Ángel García, presidente de la agrupación, y Araceli Fernández, ambos con más de 40 años de trabajo en los ideales socialistas. «La verdad, no me preocupa mucho que en la actualidad existan diferencias entre distintas posturas dentro de la FSA. Que se expresen y se defiendan ideas se trata de algo normal en el seno de un colectivo democrático. Hubo tiempos peores y más complicados», señalaba Ángel García. También Araceli Fernández destacó la pluralidad de ideas que caben dentro de la formación, aunque puntualizando que «no me gusta nada esos comentarios que se hacen en las redes sociales y en internet. Se puede y se debe hablar, pero donde hay que hacerlo, que es en el seno de nuestra casa».

En la comida de confraternización participaron más de 120 personas. Entre ellos, el portavoz del grupo socialista en el Senado, Ander Gil García; la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo; y la actual secretaria local, Ana González Cachero. Esta última destacó en su intervención que la agrupación de Mieres «es todo un referente en la región, estando presente en todas las batallas por la igualdad y la justicia social». Añadió que ahora toca trabajar para recuperar la Alcaldía, en un concejo con mayoría absoluta de IU.