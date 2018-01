Quince días para el desahucio de un ganadero en Formiguera Acceso a la parcela municipal de Formiguera. / JUAN CARLOS ROMÁN Los vecinos de La Florida piden al Consistorio que no deje la zona sin cuidar para evitar que vuelva a ser un vertedero ilegal M. VARELA LANGREO. Miércoles, 31 enero 2018, 06:48

Un vecino de la zona rural de La Florida, en Langreo, se enfrenta a un desahucio en toda regla después de estar una veintena de años cuidando y manteniendo la parcela municipal que ocupaba el antiguo depósito de agua de Formiguera, un edificio con un escudo en piedra que data de 1933. En el exterior, tiene recogidos a sus animales.

Este langreano no entiende porqué «de repente, he recibido una orden de desahucio. Me dan quince días para trasladar a los animales que tengo allí». Además, incide en que «llegué a un acuerdo con el Ayuntamiento por el que yo podía utilizar este solar siempre que lo mantuviera limpio. Antes de cedérmelo, era un vertedero ilegal y un punto de consumo de drogas». En el relato de su situación puntualiza que «el Ayuntamiento me dijo que solo me reclamaría el suelo si le fuese a dar un uso, espero que lo haga y no se convierta otra vez en el vertedero que era cuando lo cogí». A su lado, los vecinos de La Florida plantearon también este temor.

El 'inquilino' no entiende esta situación, al igual que otro vecino que tiene una finca propia junto a este terreno municipal. El Consistorio le ha solicitado que arregle el cierre realizado, según el Ayuntamiento, con «materiales de deshecho» y que «retire de la finca la chatarra, muebles antiguos y materiales de construcción».