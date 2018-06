Reclaman que se paralice la próxima prueba de quema de basura en La Pereda La asociación de vecinos de La Rebollada cree que es preciso aclarar la nueva política que afectará a la central térmica de Hunosa ALEJANDRO FUENTE MIERES. Domingo, 1 julio 2018, 00:40

Los vecinos de la zona norte de Mieres exigen al Principado y a Hunosa «la paralización inmediata» de las pruebas de quema de residuos en la central térmica de La Pereda. El presidente de la asociación de La Rebollada, una de las poblaciones más cercanas a la instalación de la hullera pública, Miguel Ángel Martín, entiende que «no procede hacer más experimentos hasta que se aclare la nueva política estatal sobre la incineración y uso de las centrales térmicas, aunque tememos que la de Mieres quede fuera por su carácter público».

El temor y la reclamación viene dada por la información adelantada por el diario EL COMERCIO. La Dirección General de Prevención y Control Ambiental -dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente- emitió un documento, fechado el pasado 20 de junio, en el que se informa de manera «favorable» sobre una de las pruebas realizadas por Hunosa en la central de La Pereda para la valorización de residuos. En concreto, se trata de la primera de las dos pruebas autorizadas a la hullera pública, en la que se quemaron 200 toneladas de compost procedente del tratamiento aeróbico de residuos sólidos el pasado enero.

200 toneladas de residuos

El documento señala que todavía está pendiente la realización de otra prueba, la quema de otras 200 toneladas de residuos procedentes de un tratamiento mecánico de las basuras y que, principalmente, estarán compuestas de plásticos, según afirman los ecologistas. «Esa prueba es preciso paralizarla hasta que se conozca lo que va a pesar con toda esta política de quema de basuras», dijo Martín.

La Coordinadora Ecologista de Asturias señala que el informe ambiental emitido por el Principado «es un auténtico disparate». El responsable de la entidad, Fructuoso Pontigo, señala que la central térmica de Mieres no está diseñada ni preparada «para la incineración de residuos procedentes de plantas depuradoras de aguas; esos lodos son los restos que quedan y, si bien no generan micro-partículas, sí que emiten sustancias muy contaminantes a la atmósfera». Recordó que hace años se quiso construir una instalación para el tratamiento de estos lodos en Villapendi (en Oviedo, cerca de Lugones) y que se canceló. «Lo que no querían tratar entonces se quiere quemar ahora en Mieres».

El Ayuntamiento mierense ya presentó una batería de alegaciones contra el plan regional de basuras que contempla la quema de residuos bajo la denominación de CSR, Combustible Sólido Reutilizado. La edil responsable del área de Desarrollo Sostenible, Delia Campomanes, recordó que su formación, IU, siempre ha sido contraria a este tipo de tratamiento de los residuos. «Nuestra postura es el rechazo absoluto a la quema de basuras. Estamos en contra de ser el vertedero de Asturias», dijo. Campomanes afirmó que el acuerdo entre Hunosa y el Principado se ha cerrado «de forma opaca y sin contar con este Ayuntamiento ni vecinos». El Consistorio pide apostar por el reciclado.