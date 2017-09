Los recursos judiciales paran los contratos relevo en la plantilla municipal de Mieres CSIF alegará contra el fallo del TSJA, al entender que esa figura, a la que podrían acogerse 40 trabajadores, no supondrá incremento de la masa salarial ALEJANDRO FUENTE MIERES. Lunes, 18 septiembre 2017, 06:24

Las disputas judiciales entre el Ayuntamiento de Mieres y los sindicatos han paralizado la aplicación del contrato relevo por el que esperan unos 40 trabajadores municipales. Esta misma semana llegaba al Consistorio una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que da la razón en este pleito al gobierno local, de Izquierda Unida, si bien fuentes del sindicato CSIF han manifestado ya su intención de recurrirla.

CSIF había presentado en los juzgados una demanda para que se reconociera el derecho de un trabajador a la jubilación parcial. El Ayuntamiento se opuso a esta posibilidad argumentando que suponía un aumento de gasto. La formación sindical, no obstante, consideraba que «eso no ha quedado probado, pues en estos casos la Seguridad Social se hace cargo de parte de los costes. No hay incremento de la masa salarial, porque la administración puede contratar a otro trabajador en una categoría inferior lo que supone menos gasto».

En primera instancia los jueces reconocieron la procedencia del contrato relevo, estimando por ello la reclamación del trabajador. Pero el Ayuntamiento de Mieres recurrió la sentencia y ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el que señala que sí hay aumento de gasto. El CSIF, no obstante, discrepa de esa interpretación y argumenta su postura en los propios hechos que constan como probados en el auto. Por eso, sus servicios jurídicos preparan ya un nuevo recurso.

La formación sindical señala que otros ayuntamientos «siguen otro criterio más favorable a los trabajadores, que simplemente solicitan acogerse a la jubilación parcial y se les concede. Eso dinamiza el empleo, con nuevas contrataciones, y permite que se renueven las plantillas. La del Ayuntamiento de Mieres es una de las más envejecidas de Asturias».

Dudas económicas

El sindicato apunta que el propio concejal de Personal, Miguel Faustino Martínez, manifestó que estaba a favor del contrato relevo, puesto que él mismo está acogido a esta figura en su empresa. «Si una sociedad privada, que se rige por criterios económicos de beneficio, lo aplica, ¿cómo es posible que no lo quiera hacer el Ayuntamiento? ¿Y por qué no se presentaron los informes económicos sobre el incremento del gasto que el comité de empresa lleva años pidiendo?». CSIF añade que el 26 de marzo de 2013 «el gobierno municipal de Izquierda Unida firmó junto al resto de partidos políticos y organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento un documento en el que se aprobaba un plan de jubilación parcial para los trabajadores que cumplieran los requisitos del contrato relevo hasta el 1 de enero de 2019».

Dicho acuerdo se registró ante la Dirección General de la Seguridad Social y fue dado por válido. En aquel momento había unos cuarenta trabajadores que, por edad, podrían acogerse de forma progresiva a dicho relevo dentro del periodo indicado, lo que a su vez generaría nuevos puestos de trabajo en el Ayuntamiento para personas en situación de desempleo. «Llegada la hora de aplicar ese acuerdo, el equipo de gobierno no dio contestación a la solicitud de los trabajadores que, cumpliendo los requisitos, instaban la jubilación parcial. Muchos tuvieron que esperar a la jubilación total a los 65 años, mientras que otros se acogieron a una jubilación anticipada por motivos personales o de salud, con una importante reducción en las pensiones a percibir, incluso después de haber cotizado más de 40 años», lamenta CSIF.