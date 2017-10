Regresa a las aulas el estudiante de Ronzón al disponer ya de transporte escolar La familia decidió no enviar al chaval al instituto al carecer del transporte al inicio del curso, hace dos semanas ALEJANDRO FUENTE Mieres Lunes, 2 octubre 2017, 11:23

El estudiante de Ronzón, en Lena, ha regresado hoy a las aulas. Iván Fernández, de quince años, no comenzó con normalidad sus estudios en el IES Santa Cristina porque carecía de transporte desde su domicilio, a pesar de tener derecho al servicio. «Hoy ha venido el taxi a buscarlo a casa y él ya fue contento a las clases», declaraba esta mañana su madre, Victoria Rodríguez. No obstante, señaló que el joven tiene que coger ese transporte a las 7.30 de la mañana cuando entra al centro a las 8.30. Al regreso, le sucede lo mismo, que sale a las 14.30 y no llega a su domicilio hasta 50 minutos después. La familia decidió no enviar al chaval al instituto al carecer del transporte al inicio del curso, hace dos semanas.