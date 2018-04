«Los sindicatos saben que no hay dinero, pero sí negociación» Los representantes sindicales abandonan el Ayuntamiento tras cuatro días de encierro. / FOTOS: J. C. ROMÁN El alcalde les dice a los representantes sindicales que no está dispuesto «a poner en riesgo el futuro económico del municipio» MARTA VARELA LANGREO. Sábado, 21 abril 2018, 00:15

Doscientas personas se concentraron ayer en el Consistorio langreano para apoyar a sus representantes sindicales y pedir al equipo de gobierno, formado por IU-Somos, que negocie con ellos, tras más de un año sin avances en temas que consideran «importantes».

Los representantes sindicales con representación en la administración local terminaban así un encierro de cuatro días en la Casa Consistorial. El objetivo de esta campaña era «presionar» al gobierno municipal para abrir una negociación sobre el convenio colectivo o la actualización de puestos de trabajo municipales, entre otras cuestiones. Pero el encierro concluyó sin ningún avance en este sentido. Una percepción que vista desde el equipo de gobierno cambia sustancialmente.

Por su parte, el regidor langreano, Jesús Sánchez, explicó que «los sindicatos tienen toda la información, nosotros siempre hemos estado dispuestos a negociar pero estamos limitados presupuestariamente porque tenemos que actualizar la valoración de puestos de trabajo que está sin hacer desde 2003, y que en doce años de gobierno socialista no se hizo ninguna». Y es que, según dijo, para afrontar esa valoración pendiente es necesario aumentar el presupuesto en el capítulo de salarios.

El regidor recordó a los sindicatos que «la limitación presupuestaria nos impide ejecutar esa valoración que tiene que ser previa a la negociación del convenio colectivo», y matizó que «espero tener una mayor colaboración de los sindicatos que conocen todos estos aspectos y les pedimos paciencia, no estoy dispuesto a poner en riesgo el futuro económico del municipio. A negociar siempre estoy dispuesto pero no a que me impongan nada».

Pero las manifestaciones del alcalde langreano no convencieron ni a los trabajadores ni a sus representantes sindicales que continuaron reclamando al equipo de gobierno, a la salida de su encierro, que recapacite y que «nos llamen para avanzar y comenzar a negociar todas las cuestiones que tenemos pendientes desde el inicio de esta legislatura». Y recordaron que «desde noviembre, que fue cuando nos reunimos con el alcalde y los concejales del gobierno, solo hablamos pero no se llega a negociar ni a consensuar nada». Y eso es lo que volvieron a reclamar con esta campaña en el Ayuntamiento, que se negocien los temas importantes para los más de 400 trabajadores municipales que tiene el municipios. «Queremos la relación de puestos de trabajo, que se constituya la mesa de igualdad, los fondos social y el convenio regulador, al menos, porque no todo cuesta dinero».