Sobrescobio pedirá indemnizaciones si se prohíbe navegar en el pantano de Rioseco El PSOE coyán reclama informes técnicos que avalen que estas aguas no son seguras para acoger el uso de embarcaciones MARTA VARELA LANGREO. Jueves, 21 junio 2018, 00:10

El pantano de Tanes será navegable, pero el de Rioseco todo apunta que no. ¿Por qué hay discriminación entre ambos? Es la pregunta que en las últimas semanas se hacen los vecinos del concejo de Sobrescobio, una vez que han conocido que el Principado tramitará el permiso para la navegación de embarcaciones sin motor en el pantano de Tanes, pero no así en el de Rioseco. Una medida que, a juicio de los residentes del concejo, supondrá un beneficio para el otro municipio del parque natural de Redes, Caso, que en Sobrescobio no habrá. Por este motivo, de cumplirse estos pronósticos acordaron que solicitarán compensaciones al Principado.

Ayer hubo sesión plenaria en el Consistorio coyán y, en el apartado de comunicaciones de la Alcaldía, el regidor socialista del concejo, Marcelino Martínez, expuso la postura de su grupo al respecto, que es contraria a la acotación de la navegación para las embarcaciones sin motor en el pantano de Rioseco. El regidor explicó así el voto en contra de los tres representantes municipales en la comisión rectora del parque natural de Redes celebrada el pasado lunes en Oviedo. Martínez remarcó que «este voto negativo se debió a que no se contempla la navegación en el pantano de Rioseco y no nos parece justo que sí se haga en Tanes».

No obstante, la propuesta marcada desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente salió adelante por mayoría absoluta con el voto del resto de los integrantes de la comisión y con la abstención del representante del PP en Caso. Los vecinos de Sobrescobio también tienen derecho.

Y es que la navegación en Tanes para embarcaciones sin motor ya se autorizó el pasado mes de junio durante la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico celebrada en Santander. En este foro, se autorizó que Tanes acogiese embarcaciones sin motor. Una actividad que no estará exenta de restricciones, en cuanto al número de embarcaciones en el agua y otras cuestiones.

En Sobrescobio no entienden la distinción que hace el Principado y la Confederación y advirtieron de que «esta desavenencia podría terminar en la petición por parte de Sobrescobio de compensaciones porque el concejo considera que esta medida no es razonable». Para acatar que se mantenga la prohibición en Rioseco, desde el Ayuntamiento de Sobrescobio acordaron que pedirán que «nos muestren los informes técnicos que avalan dicha prohibición».

Una postura que es compartida por el grupo del PP que lleva años trabajando y reclamando para que las aguas del pantano de Rioseco puedan ser utilizadas para actividades lúdicas como la navegación sin motor, entre otras propuestas. También suma su apoyo a los nuevos usos la hostelería coyana ya que consideran que «abrir el pantano de Rioseco al turismo sería beneficioso para nuestros pueblos» y recordaron «aquellos tiempos en que las embarcaciones navegaban por Rioseco».

Sin embargo, esta petición del PSOE, apoyada por el PP, en la comisión rectora del parque ha descolocado al grupo municipal de IU, cuyo portavoz Alejandro Alonso manifestó ayer que «el PSOE de Sobrescobio cambia de rumbo y de criterio, pasa de estar de acuerdo con que no sea navegable, a pedirlo».

IU, a favor de no autorizarlo

Desde IU, atendiendo a los informes técnicos, defienden que la navegación del embalse de Rioseco podría «ser complicada» y aceptan que se descarte ya que «el agua en Rioseco tiene mucha fuerza y los niveles del caudal suben y bajan mucho, lo que podía poner en peligro a los usuarios».

La coalición, en cambio, aprueba otros usos lúdicos en el entorno del pantano como «la posibilidad de construir una senda en la margen izquierda, en el entorno de la localidad de La Polina, que termine en un mirador que sirva como avistamiento de aves y parada fotográfica». A juicio del portavoz de IU, «se deben explorar nuevas posibilidades en las cercanías del agua para atraer a visitantes y turistas. Se persigue dotar al entorno de un uso lúdico atractivo para los visitantes teniendo como eje central el agua del pantano, aunque se descarte la navegación».

Así las cosas, todo parece indicar que solo Tanes finalmente va a poder disfrutar del uso lúdico de los embalse de Redes. La restricción de la aguas de Rioseco, atendiendo a criterios técnicos, se debe a que dicho embalse abastece a una central eléctrica subterránea, ubicada a la salida de Rioseco, en dirección a Tarna.