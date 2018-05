Sobrescobio 'prinda' una veintena de caballos que nadie ha reclamado Los animales en el 'Prau de la feria', en Rioseco. / J. C. ROMAN Si el propietario no aparece, el Ayuntamiento decidirá el sacrificio de los animales en los próximos días M. VARELA RIOSECO. Viernes, 25 mayo 2018, 00:19

Caballos sin dueño. Una veintena de caballos lleva más de una semana pastando en una parcela de titulación municipal de la localidad de Rioseco. Hasta el momento, nadie los ha reclamado.

Todo comenzó hace aproximadamente diez días, cuando localizaron a los animales pastando en una zona prohibida, lindando con el municipio de Laviana. Entonces, el Ayuntamiento de Sobrescobio decidió 'prindarlos' y los trasladó a una parcela de propiedad municipal, conocida popularmente como 'Prau de la feria' donde continúan hasta el momento.

Por ahora, el Ayuntamiento no ha localizado al propietario de los caballos, ya que carecen de chip. Si no aparece, los animales podrían ser sacrificados en los próximos días. Los ganaderos de la zona no creen que el dueño se vaya a presentar a reclamarlos porque, según comentaban ayer, «es más caro pagar la multa que le va a poner el Ayuntamiento y los gastos que le pasará por tenerlos en este prau que perderlos». Otros consideraron que «es injusto que se sigan 'prindando' animales. A veces se escapan y no nos enteramos a tiempo. En otros concejos como Caso no lo hacen».