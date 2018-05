Sobrescobio subastará los veinte caballos prindados para evitar su sacrificio

El alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, dijo ayer que se quiere evitar «a toda costa» el sacrificio de la veintena de cabezas de ganado caballar prindadas por el Ayuntamiento. Explicó que es preciso seguir con la normativa en vigor y que los animales ya han pasado a ser propiedad del municipio. El siguiente paso, señalaba, va a ser iniciar una subasta pública. «Creemos que va a tener éxito porque son ya varias las personas que se han interesado por estos animales». Si falla el proceso de venta, continuaba, se buscarán otras soluciones, «pero no nos planteamos su sacrificio». No obstante, no se trata de un extremo que se descarte del todo.

La asociación animalista Anadel ya ha protestado ante la posibilidad de que los caballos puedan ser sacrificados. Todo comenzó hace unos diez días, cuando localizaron a los animales pastando en una zona prohibida, lindando con Laviana. El Ayuntamiento decidió recogerlos y los trasladó a una parcela municipal.