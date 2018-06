Sotrondio y Figaredo piden flexibilizar la ratio de alumnos para no cerrar aulas La comunidad educativa del colegio San José durante la protesta por el cierre del aula. / J. C. ROMÁN La supresión de una clase en cada centro mantiene en lucha a las comunidades educativas del Nalón y Caudal MARTA VARELA FIGAREDO / SOTRONDIO. Martes, 19 junio 2018, 00:15

Los últimos días del curso escolar están siendo especialmente amargos en las Cuencas. Las comunidades educativas del colegio concertado San José de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, y en el colegio de Figaredo, en Mieres, están en pie de guerra ante la supresión de aulas que anunció el Principado. Desde la consejería defienden, como les informaron a través de un comunicado, que ambos centros no cumplen los ratios de alumno-clase exigidos por el Gobierno regional y que, por eso, están obligados a cerrar un aula.

En San José la medida afecta al alumnado de primero de ESO, curso en el que hay matriculados 18 jóvenes, pero Oviedo exige que sean 20 para que este aula siga operativa. En Figaredo, resulta perjudicada una de las dos aulas de Educación Infantil. En este caso, hay matriculados 16 alumnos y «sería necesario uno más para mantener las dos clases». En ambos casos, profesores, padres y la dirección del centro luchan porque «se podían flexibilizar las ratios y confirmar nuestra libertad para elegir centro y la de nuestros hijos para que estudien donde quieran», explicó Gema Rodríguez, una de las madres afectadas por el cierre en San José.

Rodríguez fue una de las manifestantes del colegio de Sotrondio que ayer salió a la calle para mostrar su rechazo ante el cierre de unidades que pretende Educación. Algunos de los alumnos que estaba en la protesta comentó que «nos hemos graduado de Primaria el viernes y no sabemos dónde vamos a estudiar el próximo curso porque queremos venir aquí y no nos dejan». Como portavoz de la protesta estaba una de las madres afectadas, Saray González, quien ya envió varias cartas al consejero Genaro Alonso para explicarle la situación. Durante la protesta, comentó que «elegimos este centro porque ofrecía toda la etapa educativa, desde Infantil a Bachillerato y ahora nos obligan a ir a otro centro. Eso no es libertad de elección como se promete».

Solución en la Junta

Una demanda compartida con los padres de Figaredo que ayer se reunieron en asamblea para analizar «un mínimo avance», ya que desde Educación se han comprometido a reforzar al educador que deberá atender -a media jornada- a los 16 alumnos de Educación Infantil el próximo curso. «La propuesta de enviarnos un refuerzo a media jornada ha sido bien recibida pero no servirá para acallar nuestra disconformidad por el cierre de un aula que vamos a intentar recuperar», explicó el presidente del Ampa, Adrián Martínez. Ambos centros educativos han comenzado a tener contacto con los partidos con representación en la Junta. La idea es buscar apoyos que puedan lograr una solución que pase por el mantenimiento de ambas aulas. Martínez insistió en que «este año nos puede faltar un alumno, pero el siguiente pueden ser más y eso no parece que se tenga en cuenta».